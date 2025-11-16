Resumen Lliga Comunitat: Gran partido entre Burriana y Ribarroja, pero sin goles (0-0)
El Onda venció al Quart (2-3) y Ripollés le da el triunfo al Nou Jove ante el Almazora (1-0)
En uno de los partidos de la jornada el Burriana empató sin goles (0-0) ante un buen Ribarroja en el campo Joan B. Planelles. El equipo de Óscar Calleja se encontró un rival muy bien armado que también tuvo sus oportunidades para marcar en un encuentro muy disputado, pero que acabó sin goles. El encuentro se animó tras el descanso, pero el 0-0 no se alteró.
El Nou Jove-Ripollés dio la sorpresa de la jornada al derrotar al Almazora (1-0) gracias a un solitario marcado por Alejandro Ripollés. Fue un partido muy reñido, disputado e igualado. El talentoso atacante castellonense desequilibró el marcador. También ganó el Onda en su visita al Quart de les Valls (2-3) gracias a los goles que marcaron Juan Marín, Marcos Bou y Sati. Importante la victoria para los intereses ondenses.
Reparto de puntos en el partido que se disputó en El Saltador entre L’Alcora y el Silla. Los valencianos marcaron primero con el gol de Didac Cayo, pero Txema Villajos estableció la igualada. Quizá merecieron algo más los azulejeros de Camilo Santos, que apretaron más en la recta final del encuentro. Finalmente, el Alqueries de Óscar Sanahuja no tuvo suerte y cayó derrotado por la mínima (1-0) en su visita al campo del Manises, con un gol de Peralta.
Clasificación
El Acero de Rubén Furió, ayer presenciando el Burriana-Ribarroja, se mantiene líder. Ascendería directamente a Tercera Federación. En estos momentos, la fase de ascenso la disputarían el Tavernes (20 puntos) y el Onda (18). Ojo porque el Burriana y el Ribarroja (17) están al acecho. El Nou Jove está arriba con 15 puntos. No hay ningún equipo provincial en plazas de descenso.
