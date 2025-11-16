Resumen de Tercera: El Vall de Uxó canta victoria ante el Torrellano en el minuto 98

En esta ocasión en la moneda salió cara y por segundo desplazamiento consecutivo el Vall de Uxó arrancó los tres puntos de tierras alicantinas. La escuadra de la Plana Baixa se impuso en el campo del Torrellano (1-2) tras remontar el gol inicial de los blanquivioletas. El primero tiempo fue igualado y finalizó sin goles. También fue igualada la segunda parte, pero los valleros lograron meterse en el partido tras encajar el 1-0.

Los alicantinos firmaron el 1-0 en el minuto 60 por mediación Salah Sendrero. Ese gol hizo reacción al equipo de José Manuel Descalzo que consiguió igualar el marcador por mediación del punta Ayman Mustapha. El Vall de Uxó, que llegó muy entero a la recta final del partido, logró firmar el 1-2 en el minuto 97:13 por mediación de Jorge Piñango, a la salida de un córner.

Derrota ‘grogueta’

Por su parte, el Villarreal C cayó derrotado en el campo del Atlético Saguntino (3-2) donde hubo muchos goles, muchas interrupciones y unos 10 últimos minutos donde no se jugó a nada porque los locales no quisieron. Mil interrupciones y 14 minutos de añadido, que bien pudieron haber sido 20. Al final derrota del segundo filial amarillo. Adama Sangare, por partida doble, y Aitor Sáez (penalti), anotaron por los locales. Por el Villarreal C anotaron Adri Ruiz y el argentino Nico Barattucchi.

Los vila-realenses salieron muy indignados por todo lo que ocurrió en la recta final del partido, donde merecieron empatar. Pasó lo que pasó porque el colegiado lo quiso el colegiado.

Partidos adelantados

En la jornada del sábado hubo una de cal y otra de área. El Roda cayó derrotado en su campo frente al Jove Español (0-1) con un gol de Álvaro Montejo en el minuto 36. Había tiempo para reaccionar, pero al final se perdió.

Y el Soneja sonrió tras vencer con remontada incluida en el campo del Hércules b (1-2). A la media hora Hamza adelantó a los alicantinos, pero tras el descanso primero Rulo (min. 55) y a última hora Fran (min. 88) anotaron para voltear el marcador.