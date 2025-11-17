Más de 3.800 gimnastas dejarán su huella en Castelló en el Nacional Base y en la Copa de España

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón acogió la presentación oficial del Campeonato Nacional Base de Conjuntos Iberdrola y de la 3ª Fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola, dos de las principales competiciones de gimnasia rítmica organizadas por la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) y la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana (FGCV), que se celebrarán del 20 al 23 de noviembre de 2025 en el Ciutat de Castelló.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa Begoña Carrasco, la concejala de Deportes, Maica Hurtado, la presidenta de la FGCV, Concepción Rico, y la directora de Gimnasia Rítmica de la RFEG, Nancy Usero, junto a representantes de las entidades.

La alcaldesa destacó que «Castellón vuelve a demostrar su compromiso con el deporte base y su capacidad para acoger grandes eventos nacionales. Nos enorgullece ser sede de una cita que reúne a miles de gimnastas y que representa valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo»

Además, resaltó la gran participación de la Comunidad Valenciana, con 574 gimnastas inscritas, y puso como ejemplo los clubes Mabel de Benicarló y Tramuntana del Grau, «que muestran el talento y la dedicación de nuestra tierra».

Por otro lado, la directora y coordinadora de Gimnasia Rítmica de la Real Federación Española de Gimnasia, Nancy Usero, destacó que «en Castellón siempre nos sentimos muy a gusto por el gran cariño personal que nos profesan. Por eso hemos traído las dos competiciones con mayor participación de conjuntos», comentó.

3.200 en el Nacional Base

El Campeonato Nacional Base de Conjuntos Iberdrola reunirá en a 3.230 gimnastas procedentes de 307 clubes y 19 federaciones autonómicas, acompañadas por 412 técnicos. En él participarán deportistas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Andorra y la Comunidad Valenciana, que encabeza la participación con 574 gimnastas.

La 3ª fase de la Copa España

Paralelamente, el sábado se celebrará la 3ª Fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola. Esta competición contará con la presencia de 593 gimnastas de 72 clubes y 17 federaciones.Para el cierre, el domingo se celebrará un homenaje a los 21 gimnastas de la Comunidad Valenciana que en 2024 obtuvieron resultados internacionales y participación olímpica en las distintas especialidades. Castelló, lista para disfrutar con la mejor gimnasia rítmica de Española.