Martes de 'Copas' para Servigroup Peñíscola y Amics Castelló

Martes copero para el Servigroup Peñíscola y el Amics Castelló, en fútbol sala y baloncesto, respectivamente.

Servigroup Peñíscola

El Servigroup Peñíscola aparca momentáneamente sus partidos de liga para centrarse en la Copa del Rey. Debuta en el torneo copero de la temporada 2025/2026 en la cuarta ronda de la competición junto con el resto de equipos de Primera División. El sorteo le emparejó contra el Avanza Jaén Paraíso Interior (Segunda División), midiéndose ambos este martes en el Olivo Arena de Jaén (20.30 horas) con el objetivo de clasificarse para los octavos de final.

La eliminatoria se juega a partido único. No existe margen de error para un Peñíscola que esta temporada esta sufriendo con resultados más negativos que positivos. No debe haber relajaciones pese a jugar contra un equipo de categoría inferior para cumplir y estar en la siguiente ronda de un torneo que los últimos años ha supuesto grandes alegrías. Cabe recordar que las tres últimas ediciones ha alcanzado la final-four, quedando eliminado en semifinales en todas ellas.

El Avanza Jaén seguramente pueda estar más centrado en la liga que en la Copa del Rey dada su situación. Se encuentra en zona de descenso (15º) después de ocho partidos en los que ha conseguido una victoria y dos empates. Indistintamente, no va ser un partido de facilidades para el Peñíscola. El rival juega en casa, que siempre es un punto a favor y cuenta con jugadores de experiencia en Primera División: Dani Giasson, Cone y Ureña (exjugador del Peñíscola en la temporada 2024/2015).

Santi Valladares tendrá la baja de Quintela. Además, Saladié y Cristian también se perdieron el partido del sábado por problemas físicos y también podrían quedarse fuera de la convocatoria.

Amics Castelló

Este martes a las 20.30 horas, el Ciutat de Castelló será el escenario de los octavos de final de la Copa España, a partido único, donde el Amics Castelló se enfrentará al Flexicar Fuenlabrada, equipo de categoría superior (Primera FEB).

El encuentro tendrá un componente emocional añadido, ya que José Luis Pichel, entrenador del Amics Castelló, se reencontrará con la entidad donde pasó muchos años de su carrera profesional, llegando incluso a dirigir partidos en la Liga Endesa. El técnico reconoce que “es un club al que le tengo mucho cariño, sobre todo a la gente que trabaja allí y a la afición”.

Pichel (Amics) pretende enganchar con «un buen baloncesto» / mediterraneo

El Fuenlabrada llega tras caer este domingo en el derbi madrileño ante el Estudiantes (99-76). El equipo madrileño suma un balance de cuatro victorias y tres derrotas en su primera temporada en Primera FEB. En la ronda anterior, correspondiente a los dieciseisavos de final, se impuso en casa al HLA Alicante por 92-84.

En su plantilla destacan jugadores de gran nivel como el internacional brasileño Vítor Benite, el base argentino Mateo Díaz, o el exjugador del Amics, Dani Manchón, uno de los héroes de la salvación hace dos temporadas en el Ciutat de Castelló.

El Amics afronta este reto con la ilusión por bandera y con el apoyo fundamental de su afición, que será clave para intentar dar la sorpresa ante un rival de gran nivel.

Las entradas para el encuentro ya están disponibles en la web del club.