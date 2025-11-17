La playera Likina Amebaw arrasa en el Cross de Soria... y cruel final para Rodrigue Kwizera
Kwizera roza la victoria en un final apoteósico y Ndikumwenayo acaba cuarto
El Facsa Playas de Castellón volvió a desempeñar un grandísimo papel en el XXXI Campo a Través Internacional de Soria. Likina Amebaw fue la gran protagonista arrasando en la prueba femenina. La etíope manejó la prueba con autoridad y sumó su segunda victoria en Soria tras un inicio pausado en el que el grupo se mantuvo compacto. Entre las protagonistas, destacó la participación de Claudia Corral, representante del FACSA Playas de Castellón, quien firmó una notable novena posición siendo la quinta mejor española.
Un final trepidante
La carrera masculina de 8.800 metros, ofreció uno de los finales más vibrantes que se recuerdan en Valonsadero. Rodrigue Kwizera, máximo favorito y con la ambición de convertirse en el primer atleta en lograr cuatro victorias en Soria, controló la prueba desde el inicio. El playero llegó al último kilómetro encabezando un grupo selecto junto a Kipkoech, Matthew Kipchumba y su compañero Thierry Ndikumwenayo.
El desenlace fue de infarto: Kipchumba sufrió un resbalón en la última curva, pero se no se rindió y superó a Kwizera en los metros finales. El playero, muy combativo toda la carrera, se quedó a las puertas del póker en Soria.
Por su parte, Ndikumwenayo finalizó en cuarta posición y fue el mejor español, pero se marchó con un punto amargo por no alcanzar el podio.
