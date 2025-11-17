Regreso triunfal de Sara Sorribes tras siete meses de parón por salud mental

Gran noticia para el deporte provincial. La tenista española Sara Sorribes ha vuelto a competir tras más de siete meses sin jugar, tras superar un bache de salud mental, y lo ha hecho con una gran victoria ante la brasileña Gabriela Ce por 6-2 y 6-3 en el WTA 125 de Colina (Chile). La jugadora de la Vall d’Uixó no jugaba un partido oficial desde la fase de clasificación de la Copa Billie Jean King del pasado mes de abril, en la que ganó tanto su encuentro de individuales como el de dobles con el equipo español. En Chile, un torneo Challenger sobre tierra batida, y contra la brasileña (325 del circuito), volvió a pisar una pista en lo que fue su primera hora y 54 minutos sintiéndose de nuevo tenista profesional.

Sorribes, exnúmero 32 del mundo y actual 328, decidió parar hace más de medio año para centrarse en su salud mental: «Han sido meses muy especiales. Por primera vez en mucho tiempo he podido parar, respirar, y vivir la vida sin la presión constante de competir. Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida», aseguró en una entrevista.

Imagen de Sara Sorribes durante un partido de tenis. / AGENCIAS

Muy buenas sensaciones

La medallista olímpica volvió con fuerza y su primer fue arrollador tanto en el servicio como en el resto. En el segundo set estuvo más exigida pero logró ganar gracias a su agresividad en el resto. Su próxima cita será este miércoles en los octavos de final, donde se medirá a la vencedora del duelo entre Lepchenko y Samson.