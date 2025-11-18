Todo lo que debes saber sobre los Premios Castellón Capital del Deporte 2025

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado este martes, 18 de noviembre del 2025, los XXXII Premios Castellón Capital del Deporte, unos galardones ya consolidados en el calendario deportivo de la capital de la Plana que alcanzan su 32ª edición y que reconocen el talento, el esfuerzo y los valores de deportistas, empresas e instituciones.

Esta edición llega marcada por dos novedades principales: la elección del Teatro Principal como nueva sede de la gala y la incorporación de cuatro Premios Castellón Capital del Deporte, reconocimientos especiales destinados a destacar el impacto del deporte más allá de la competición.

Día, lugar y hora

La gala se celebrará el 27 de noviembre del 2025 en el Teatro Principal de Castellón, a partir de las 19.00 horas. Se trata de un espacio emblemático que acogerá a deportistas, entidades, familias y aficionados en una celebración que vuelve a situar a Castellón como referente del deporte y de sus valores.

En total, se entregarán 52 galardones, destinados tanto a jóvenes promesas como a figuras consolidadas, además de a instituciones y empresas comprometidas con el crecimiento del deporte castellonense.

Reconocimiento a deportistas, instituciones y empresas

Los 40 premios a jóvenes deportistas, correspondientes a 21 disciplinas, reconocerán a 20 deportistas masculinos y 20 femeninos, todos ell@s ejemplo de dedicación y constancia.

Los Premios Castellón Capital del Deporte reconocerán también a ocho deportistas absolutos, poniendo en valor su trabajo, su compromiso y su aportación al deporte castellonense. Cada galardón, va ligado a un valor deportivo que simboliza la esencia del esfuerzo y la dedicación de los premiados.

Espíritu de cooperación: Equipo Club Azahar Sincro

Determinación: Lucía Prades Ricondo (balonmano)

(balonmano) Motivación: Glauca Carvajal Vicente (pickleball)

(pickleball) Respeto: Anabel Espir Desillo (jiu jitsu)

(jiu jitsu) Humildad: Julio Ángel Cruz Muñoz (jiu jitsu)

(jiu jitsu) Disciplina: Ángela Talero Gual (kickboxing)

(kickboxing) Perseverancia: Juanlu Esbrí González (pádel)

(pádel) Superación: Pedro Eugenio Granjó Morcillo (kickboxing)

Cuatro Premios Castellón Capital del Deporte: los reconocimientos especiales de esta edición

Como principal novedad, la gala incorpora cuatro reconocimientos especiales que profundizan en la promoción de los valores del deporte en Castellón:

Premio Castellón Capital del Deporte – Empresa: Periódico Mediterráneo , por su apoyo constante a la difusión del deporte local.

, por su Premio Castellón Capital del Deporte – Institución: Policía Local de Castellón , por su compromiso con la seguridad y la promoción de los valores deportivos.

, por su compromiso con la seguridad y la promoción de los valores deportivos. Homenaje a la Trayectoria Deportiva: Josele Ballester Barrio , referente del golf castellonense y embajador de esta edición.

, referente del golf castellonense y embajador de esta edición. Homenaje a los Valores del Deporte: Templo Marcial Castellón, por su contribución a la formación integral de jóvenes deportistas y su defensa de los valores deportivos desde la enseñanza.

Valoraciones

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha subrayado la importancia de esta edición: “Estos galardones son un homenaje a nuestros deportistas jóvenes, a los valores del deporte, a las empresas e instituciones que lo apoyan y a las grandes trayectorias que han hecho historia en Castellón”.

Maica Hurtado y César Lapica, en la 32ª edición de los Premios Castellón Capital del Deporte. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Y añadió que “con estos premios celebramos a quienes, día a día, sacan lo mejor de sí mismos y llevan el nombre de Castellón a la élite del deporte nacional e internacional". "Son un ejemplo para toda la ciudad y su reconocimiento es más que merecido”, remarcó.