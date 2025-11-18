Insultos
El Valencia CF expulsa al racista del sector 5 de Mestalla
El club aplica la medida cautelar y notifica al aficionado que fue denunciado por delito de odio su prohibición de entrar al estadio
J.M. Bort
El Valencia CF ha notificado esta tarde al aficionado del sector 5 de Mestalla que queda expulsado del estadio de manera inmediata y que no podrá asistir al encuentro del próximo viernes ante el Levante UD. El club le ha comunicado formalmente la apertura de un expediente de expulsión y le ha retirado el acceso a Mestalla “hasta nueva orden”, a la espera de la resolución de las autoridades competentes.
"Negro de patera", "vete al Bioparc"
Conviene recordar que este aficionado está denunciado ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia desde el pasado 29 de octubre, tras una denuncia presentada con varios audios en los que se le escuchan insultos como “negro de patera”, “vete al Bioparc”, “negro de mierda” y otras expresiones de contenido abiertamente racista y ofensivo. El pasado 10 de noviembre, Levante-EMV publicó una información detallando el caso y difundiendo los audios aportados en la denuncia.
LaLiga se persona a la causa
LaLiga, por su parte, ha solicitado personarse en la causa para colaborar en el procedimiento y reforzar la persecución de comportamientos discriminatorios en los estadios españoles. Mientras tanto, el Valencia CF ha optado por apartar al aficionado de Mestalla de forma cautelar, a la espera de que la Fiscalía determine si los hechos constituyen un delito de odio y, en su caso, se celebre un juicio.
El club ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso absoluto contra el racismo y cualquier tipo de discriminación, y sostiene que actuaciones como esta son “imprescindibles” para garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos los aficionados.
