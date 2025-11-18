España busca sellar el billete al Mundial con la clasificación perfecta

España sellará esta noche el billete para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, salvo hecatombe improbable, ya que tiene que perder por una diferencia de más de seis goles. Los de Luis de la Fuente tratarán de redondear una fase de clasificación perfecta ganando todos los partidos y no encajando ni un solo gol en los seis partidos. Si Unai Simón no recibe un tanto sería la primera vez en su historia que España finaliza una fase clasificatoria, ya sea de Mundial o Eurocopa, sin recibir gol. Y si además certifica otro triunfo, firmará una clasificación intachable, algo que sólo logró camino a Sudáfrica 2010 y a la Eurocopa de 2012 en Polonia y Ucrania. Y en ambos se proclamó campeón posteriormente.

Sevilla, talismán

La selección juega en su ciudad talismán, Sevilla, dónde sólo ha perdido uno de los 11 partidos que ha jugado en este siglo, ante Inglaterra en 2018 (2-3): Pero además está a un paso de igualar el récord de partidos oficiales sin perder de una selección con 31, logrado por Italia entre 2018 y 2021. Así que, como advertía De la Fuente en la rueda de prensa previa, "nos jugamos mucho. El prestigio, el número 1 del ránking mundial, mantener la racha de partidos invictos...".

No se esperan grandes cambios en el once español, donde el eje de la zaga volvería a estar ocupado por Laporte y Cubarsí, tras la marcha de Huijsen a Madrid al resentirse de unas molestias. El doble pivote lo ocuparían un Zubimendi que luce galones en el medio junto al bético Fabián, que regresa a casa. Y por delante la política del seleccionador invita a pensar que premiara a los jugadores que han esperado pacientemente su momento y que demostraron en Tiblisi que su rendimiento merece la titularidad con Pino, Merino y Baena por detrás de un Oyarzabal que es, a día de hoy, el jugador más en forma del grupo.

Turquía mira a la repesca

Turquía, que ha perdido sus cinco visitas a España, llega liderada por sus jóvenes talentos, Arda Güler y Kenan Yildiz. El del Real Madrid suma un gol y tres asistencias en cinco partidos, mientras el de la Juventus es el máximo goleador otomano en la fase de clasificación con tres tantos. Quien no estará es su capitán, Hakan Calhanoglu, que se lesionó la muñeca ante Bulgaria y no ha viajado a Sevilla. Además están apercibidos Yildiz, Kerem Akturkoglu y Oguz Aydin, que se perderían el primer partido de la repesca si ven amarilla. Lo que podría provocar que Montella los reserve dadas las escasas posibilidades de clasificarse que tienen los turcos, que deben ganar por siete goles o más para quitarle el liderato y la clasificación directa a España. Los de Vincenzo Montella suman 12 puntos y tienen asegurada su plaza en la repesca, en la que buscarán el billete para el que sería el tercer Mundial de su historia y primero desde 2002.