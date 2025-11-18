El Servigroup Peñíscola gana en Jaén y se clasifica para los octavos de la Copa del Rey (1-4)

El Servigroup Peñíscola se clasificó este martes por la noche para los octavos de final de la Copa del Rey. Los de Santi Valladares no dieron opción a la sorpresa y superaron 1-4 al Avanza Jaén Paraíso Interior en el Olivo Arena de la ciudad andaluza.

Se le puso bien el partido al Peñíscola desde el inicio. A los tres minutos ya estaba 0-1 en el marcador con un gol de Diego Sancho finalizando ante el portero tras una recuperación de pelota. Lucas Rocha amplió la diferencia en el 7’ tras una combinación Elías. El propio Rocha y Pablo Muñoz pudieron hacer el tercero en ataques posteriores.

El Avanza Jaén reaccionó tras un tiempo muerto en el minuto 12. Gio tuvo que parar los lanzamientos de Tincho y Aitor, este último intentándolo en dos ocasiones distintas. Juanqui tuvo la última ocasión para el Peñíscola en un tramo final de primera parte donde no atacó tanto.

La sentencia

Lucas Rocha volvió a marcar en el primer minuto de la segunda parte para prácticamente sentenciar la eliminatoria (0-3). Los jienenses intentaron buscar el gol para acercarse en el marcador y poner presión al Peñíscola. Gio paró algunas llegadas de los locales para mantener el resultado.

En el minuto 34 los locales salieron con Titín de portero-jugador. Sin embargo, Elías puso la sentencia definitiva a cuatro para el final marcando de falta directa. Jackson marcó el único tanto del Jaén para dejar cerrar 1-4 el partido.

FICHA TÉCNICA:

-AVANZA JAEN PARAISO INTERIOR: Antonio Quesada, Dani Giasson, Jackson, Iván Gemes y Pablo Escribano. También jugaron: Aitor, Joseliyo, Titín, Cone, Ureña, Mario, Hugo Martínez, Rodri, Tincho

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gio, Plaza, Pablo Muñoz, Matheus Ferreira y Diego Sancho. También jugaron: Juanqui, Araya, Juanico, Víctor Pérez, Elías, Lucas Rocha, Flores, Cristian

-GOLES: 0-1 Min.3: Diego Sancho; 0-2 Min.7: Lucas Rocha; 0-3 Min.21: Lucas Rocha; 0-4 Min.36: Elías; 1-4 Min.38: Jackson

-ÁRBITROS: Diego Corredor (Andalucía) y Ricardo García-Carpintero (Castilla La Mancha). Tarjetas amarillas: Araya (17’), Matheus Ferreira (27’), Plaza (32’), Antonio Quesada (36’)

-PISTA: Olivo Arena (Jaén)