El importante torneo nacional de golf que se disputa en Castellón

El Campeonato de España de Profesionales Masculino 2025 ha dado comienzo en el recorrido castellonense de Mediterráneo Golf, sede de la presentación oficial y punto de partida del espectáculo de la nueva edición de uno de los torneos con mayor raigambre del calendario profesional español, que esta vez tiene lugar del 20 al 23 de noviembre con la activa participación de la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Borriol.

Todas las instituciones involucradas en su puesta de largo lo pusieron de manifiesto durante un acto organizado en el propio campo de golf, donde representantes institucionales, federativos y organizativos destacaron la relevancia del torneo, el excelente estado del recorrido y el impulso deportivo y turístico que supone para la provincia de Castellón.

El torneo vuelve a casa

“El campo está en perfectas condiciones y el torneo vuelve a casa”, afirmó Guillermo Jiménez, vicepresidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, que abrió el turno de intervenciones recordando la estrecha relación entre este Campeonato de España de Profesionales y la Comunidad Valenciana: “Este torneo lleva muchos años celebrándose y para la Federación Valenciana es un orgullo que Mediterráneo Golf vuelva a ser sede. Es la segunda vez que este campo acoge el Campeonato de España de Profesionales y podemos decir que el recorrido está en perfectas condiciones para una semana de gran golf”.

Borriol vuelve a posicionarse en el mapa del golf nacional

Por su parte, Héctor Ramos, alcalde de Borriol, destacó la importancia del evento para la localidad: “Para el Ayuntamiento de Borriol es un honor poder acoger el Campeonato de España de Profesionales. Como no podía ser de otra manera, colaboramos en todo lo que está en nuestra mano para que esta edición sea un éxito y para seguir apoyando el deporte en nuestro municipio”.

Panorámica del Mediterráneo Golf. / MEDITERRÁNEO GOLF

Mediterráneo Golf reafirma su compromiso con el golf profesional

En su turno de palabra, Mar García, directora gerente de Mediterráneo Golf, agradeció la confianza depositada un año más en el club: “Gracias a la RFEG y a la Federación Valenciana por confiar de nuevo en nuestras instalaciones. Es un placer volver a acoger un campeonato de esta magnitud. También quiero agradecer a Gambito Golf por compartir esta semana con nosotros y seguir impulsando el golf profesional en nuestro club”.

Gambito Golf: séptimo año consecutivo al frente de la organización

El cierre de intervenciones lo realizó Jorge Piera, CEO y fundador de Gambito Golf, empresa responsable de la organización del torneo: “Disfrutaremos de cuatro jornadas de golf espectaculares. Gracias a todos por apostar por Gambito Golf. Esta será la séptima edición consecutiva que organizamos y, con este evento, ponemos el punto final a una gran temporada”. Jorge Piera quiso además animar a los aficionados de la zona: “Invitamos a todo el golf amateur y al público en general a acercarse a disfrutar de este campeonato. Queremos que esta edición sea recordada”.

Javier Sainz, Víctor Pastor y Lucas Vacarisas, grandes reclamos

Durante la presentación oficial del Campeonato de España de Profesionales 2025 salió a relucir el nombre de tres jugadores que constituyen, entre otros muchos, un gran reclamo por sí mismos como ganadores del torneo en las últimas ediciones. Es el caso del vasco Javier Sainz, vigente campeón; el andaluz Víctor Pastor, el mejor en 2023; y el catalán Lucas Vacarisas, primer clasificado en 2020, con serias opciones de repetir título en Castellón.

Acceso gratuito para presenciar el torneo

Los aficionados que quieran presenciar en directo este Campeonato de España de Profesionales Masculino, sólo tienen que dirigirse hasta Mediterráneo Golf, en las afueras de la ciudad de Castellón, en la localidad de Borriol (partida de la Coma), para acceder al campo y disfrutar de la actuación de gran parte de los mejores golfistas profesionales de nuestro país. El acceso es gratuito durante las cuatro jornadas de competición.

Mediterráneo Golf, un interesante destino

Este torneo se enmarca dentro de las acciones que realizan la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Borriol para promocionar el deporte en general y otros atractivos turísticos, culturales y gastronómicos que ofrece la provincia y la capital de Castellón.

Un torneo con el apoyo de grandes patrocinadores

Este Campeonato de España de Profesionales Masculino cuenta con el patrocinio de la Real Federación Española de Golf, Loterías y Apuestas del Estado y Diputación de Castellón, además del apoyo del Ayuntamiento de Borriol, Consejo Superior de Deportes y la Federación Valenciana de Golf.

Asimismo, colaboran en la celebración del torneo Allianz, Aon, Iberdrola, Volvo, Halcón Viajes, Kyocera, Grupo Mahou-San Miguel, Solán de Cabras, Mediterráneo Golf, Dos Maderas, Gin Cubical, Croft Twist y Pepsi. El torneo está organizado por la empresa Gambito Golf.