La ronda española
Madrid renuncia a acoger la Vuelta 2026 que acabará en Granada
La carrera se presenta el 17 de diciembre en Mónaco y pasará por Catalunya y Andorra en los primeros días de competición.
La Vuelta 2026, a diferencia de los últimos años, finalizará en Granada y no en Madrid donde era habitual celebrar la jornada final de la ronda española. Tanto el gobierno de la comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde José Luis Martínez-Almeida, han decidido apostar por la Fórmula Uno en vez de la principal carrera ciclista que se disputa en España, ya que el GP automovilístico se oficializa en el mismo fin de semana en el que finaliza la ronda española (13 de septiembre de 2026).
Los medios informativos de la capital granadina confirman este miércoles que la prueba acabará en la Alhambra si se consiguen todos los permisos de Patrimonio y Medio Ambiente gubernamentales, tal como informa el diario ‘Granada hoy’. El sábado anterior habrá una etapa que recorrerá la sierra provincial.
Las manifestaciones en favor de Palestina
Madrid, por lo tanto, ha renunciado a acoger la carrera en favor de la F1, después de que el final de etapa de este año estuviera marcado por las manifestaciones en contra de la participación del equipo de Israel que motivaron la cancelación de la prueba.
Unipublic, empresa que gestiona la organización de la Vuelta, en nombre de ASO, gestora también del Tour, negociaba a la vez con Canarias para que la carrera acabase con etapas en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Al final, el gobierno autónomo ha renunciado a acoger la prueba con la excusa de la presencia del equipo de Israel, aunque ya está confirmado que la escuadra, cuyo futuro sigue en el aire por falta de patrocinadores, no llevará el año que viene ningún símbolo del país de Oriente Medio, del que se desvinculan después de las protestas que se produjeron durante la Vuelta y la negativa a acogerlos por parte de diversos organizadores italianos en las carreras que se celebraron este otoño al finalizar la ronda española.
Presentación en Mónaco
El recorrido oficial de la Vuelta será presentado en una gran gala que se celebrará el 17 de diciembre en Mónaco con la presencia del príncipe Alberto. De momento, se está consiguiendo mantener la incógnita del trazado que comenzará en el principado monegasco el sábado 22 de agosto con una contrarreloj de 9 kilómetros que partirá desde el famoso casino de Montecarlo.
La prueba se acercará a Catalunya con etapas a través de Francia y desde allí repetirá visita a Andorra. Las autoridades del país pirenaico han pedido una jornada que discurra totalmente por Andorra, aunque todavía no hay nada oficial al respecto.
La intención es ir bajando poco a poco desde los Pirineos hasta Andalucía para acabar en Granada tras la renuncia de Canarias, que ha quedado postergada para posteriores ediciones. Mónaco, por su parte, acogerá la tercera salida consecutiva desde el extranjero. La Vuelta partió de Lisboa en 2024 y este año lo ha hecho desde Turín, con la intención de expandir internacionalmente la prueba. Si no hay cambios, la edición de 2027 partirá desde España.
