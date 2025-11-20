El Ciutat de Castelló se ilusiona con los más pequeños de la gimnasia rítmica

Primera jornada, de las cuatro programadas en el Ciutat de Castelló, con el presente y el futuro de la gimnasia rítmica española. El Nacional Base de Conjuntos Iberdrola, que hasta mañana reunirá a cerca de 3.800 gimnastas, comenzó con la puesta en escena de los más pequeños, las categorías benjamín y prebenjamín, que ceden el testigo, este viernes, a la competición infantil y cadete.

El domingo será el colofón con la tercera fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola, con alrededor de 700 deportistas más.

Gimnastas de corta edad, en plena actuación en el Ciutat de Castelló. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

La autoridades (el Ayuntamiento de Castellón y la Diputación de Castellón están perfectamente implicadas en un evento importante, desde el punto de vista deportivo pero también económico, turístico y de promoción de la provincia), asistieron este jueves al desarrollo de una jornada con programa de mañana y tarde, con el epílogo en forma de entrega de diplomas, medallas y trofeos.

Destacados

Las primeras clasificaciones apuntaban al dominio del Gimnasia Rítmica Almoradí en ambas categorías, con un buen desempeño de los representantes canarios (Elegua y Batistana de Tenerife) en prebenjamines; y también de los clubs madrileños CGRD San Fernando, Adeso Los Ángeles y GR Arganda en el torneo benjamín, donde las alicantinas del Montemar también habían obtenido una destacada puntuación.

Pinche aquí para los resultados en benjamines.

Pinche aquí para los resultados en prebenjamines.