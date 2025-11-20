El Ciutat de Castelló se ilusiona con los más pequeños de la gimnasia rítmica
Benjamines y prebenjamines, a escena en el arranque del Nacional Base de Conjuntos
Primera jornada, de las cuatro programadas en el Ciutat de Castelló, con el presente y el futuro de la gimnasia rítmica española. El Nacional Base de Conjuntos Iberdrola, que hasta mañana reunirá a cerca de 3.800 gimnastas, comenzó con la puesta en escena de los más pequeños, las categorías benjamín y prebenjamín, que ceden el testigo, este viernes, a la competición infantil y cadete.
El domingo será el colofón con la tercera fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola, con alrededor de 700 deportistas más.
La autoridades (el Ayuntamiento de Castellón y la Diputación de Castellón están perfectamente implicadas en un evento importante, desde el punto de vista deportivo pero también económico, turístico y de promoción de la provincia), asistieron este jueves al desarrollo de una jornada con programa de mañana y tarde, con el epílogo en forma de entrega de diplomas, medallas y trofeos.
Destacados
Las primeras clasificaciones apuntaban al dominio del Gimnasia Rítmica Almoradí en ambas categorías, con un buen desempeño de los representantes canarios (Elegua y Batistana de Tenerife) en prebenjamines; y también de los clubs madrileños CGRD San Fernando, Adeso Los Ángeles y GR Arganda en el torneo benjamín, donde las alicantinas del Montemar también habían obtenido una destacada puntuación.
Pinche aquí para los resultados en benjamines.
Pinche aquí para los resultados en prebenjamines.
