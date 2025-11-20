La intrahistoria del primer día en el Mediterráneo Golf

La inspiración de Bernhard Langer, el ánimo de dos niños pequeños (hechizados por las copas que su papá muestra en su casa) y una invitación de última hora constituyen la intrahistoria de los mejores resultados de la primera jornada del Campeonato de España de Profesionales Masculino que se celebra en Mediterráneo Golf.

Uno de los participantes en la primera jornada del Campeonato de España Profesional Masculino. / RFEG

El gallego Santiago Tarrío, el vasco Borja Etchart y el catalán Josep María Serra, con tarjetas de 65, 67 y 67 golpes, ocupan las primeras posiciones de un torneo que muestra tantas alternativas y relatos como jugadores participan y que, como se anticipaba antes de su inicio, cabalga a caballo entre la calidad y la incertidumbre.

Tarrío, un golfista con pedigrí bien labrado a lo largo de los años, con dos triunfos en el Alps Tour y otros dos en el Challenge Tour (con resultados incluso destacados dentro del DP World Tour), se vanagloria de acaparar en solitario el primer liderato en Borriol a base de continuados aciertos.

El líder torció ligeramente el rostro al rememorar su primer hoyo, «tres putts para empezar que me hicieron pensar que se iba a nublar el día», relató. «Pero al final salió el sol», añadió el gallego, al referirse a la impresionante concentración de aciertos acumulados entre el 6 y el 18: siete birdies en 13 hoyos que le catapultaron como un cohete al primer puesto.

El origen

La clave estaba, según desvelaba un alegre Tarrío en la mesa de entrega de tarjetas, en Internet, en un par de vídeos de Youtube, donde Langer, pura y gloriosa historia del golf mundial, desvela los secretos del manejo del putt escoba, herramienta que, en tres semanas, ha obrado el milagro. «Tengo otras sensaciones después de dos años pateando bastante mal: lo apoyo en el pecho, como dice Langer, ¡y a golpear!», explicó con satisfacción tras acabar en la Coma.

A rebufo, cerca, se encuentra quien no acertó a decir que no a sus hijos. «¿De qué son esas copas, por qué no vuelves a jugar?», le decían con espontaneidad a su querido papá en referencia, entre otras cosas, a los tres torneos del Alps Tour ganados hace una década.

Abnegación

Etchart, como cualquiera en su situación, hizo el esfuerzo, se dejó convencer, se presentó a la jornada previa clasificatoria, la superó y se dispuso a disputar con evidente acierto la primera jornada de este sorprendente Campeonato de España de Profesionales Masculino: 67 golpes en su caso para ser segundo. «He disfrutado como un niño», acertó a resumir con la mejor de las sonrisas en su rostro.

De invitado a segundo

También Serra se sumó al carro de protagonistas, acreedor de una historia de superación, si se tiene en cuenta que ha aprovechado hasta sus últimas consecuencias la invitación cursada para poder participar en un torneo donde, en primera instancia, no había conseguido los méritos necesarios. Varios buenos resultados en torneos del Alps Tour, en las últimas semanas, llamaron la atención de los organizadores, que le asignaron una de las plazas de invitación que el catalán justificaba con una sobresaliente tarjeta de 67 golpes.

