El patrocinador principal de talla mundial que tendrán todas las pruebas con sello Mediterranean Epic

Mediterranean Epic, el sello deportivo de Publicom Sport Events, la empresa castellonense que abarca las mejores competiciones de ciclismo en ruta y de montaña, anunció un acuerdo estratégico con la firma internacional Scott, mediante el cual la marca suiza se convierte en patrocinador principal de todas las pruebas que llevan el sello de la provincial: Mediterranean Epic MTB, Mediterranean Epic Gran Fondo y Mediterranean Epic Triathlon.

Una rúbrica que fue llevada a cabo por Héctor de la Cagiga, director Publicom Sport Events, y Joel Casado, responsable de Marketing de Scott España. Se trata de una alianza que refuerza el espíritu del deporte. "En Scott llevamos el ADN del ciclismo en todo lo que hacemos. La Mediterranean Epic ha sido durante años un referente en pruebas de ciclismo, y para nosotros es un orgullo formar parte de esa historia. Este nuevo acuerdo supone ampliar esa relación y seguir impulsando el ciclismo en todas sus formas”, como explica Casado.

“Convertirnos en patrocinador principal de las cuatro pruebas bajo el paraguas de la Mediterranean Epic refuerza nuestra apuesta por todas las disciplinas que hacen grande a este deporte. En cada pedalada, en cada recorrido y en cada formato, compartimos la misma pasión por el rendimiento, la innovación y la superación que caracteriza a todos los ciclistas. Ese es el espíritu SCOTT, y es el que queremos seguir transmitiendo junto a la Mediterranean Epic”, añade.

Satisfacción provincial

Por su parte, Héctor de la Cagiga, Director Publicom Sport Events, destaca que “siempre hemos buscado los mejores partners posibles para nuestros eventos, intentado que la colaboración fuera un win to win para ambos. En el caso de SCOTT, nuestra relación ha ido evolucionando desde hace unos años con un patrocinio menor en la Mediterranean Epic MTB hasta pasar a ser ahora el Title Sponsor de todas nuestras pruebas. Compartimos muchos valores y una misma forma de entender la excelencia, y esto ha sido decisivo para dar este paso tan importante”.

Mediterranean Epic MTB: referencia internacional del MTB por etapas

La SCOTT Mediterranean Epic MTB 2026 celebrará su novena edición del 5 al 8 de febrero, manteniendo su base en Oropesa del Mar y Castellón de la Plana. La prueba seguirá contando con la máxima categoría UCI SHC, lo que garantiza la presencia de los mejores bikers del panorama internacional y un elevado número de puntos UCI en juego. El recorrido volverá a ofrecer cuatro etapas con el inconfundible sello Mediterranean Epic: una combinación perfecta entre senderos técnicos, tramos rápidos y paisajes únicos junto al Mediterráneo. En 2026, la base de los trazados será similar a la edición 2025, buscando ofrecer una experiencia equilibrada para todos los perfiles de participantes.

Mediterranean Epic Gran Fondo: tercera cicloturista del país por número de participantes

La SCOTT Mediterranean Epic Gran Fondo se ha convertido en pocas ediciones en una marcha cicloturista consolidada y muy valorada por los aficionados. En sus 5 ediciones ha mantenido un importante crecimiento cada año en términos de participación, contando con 3.200 inscritos en 2025. Los recorridos (3 opciones a elegir de 198km, 160km y 110km) ofrecen una espectacular combinación de puertos del interior de la provincia de Castellón y además con distancias para todos los niveles. Eso unido al gran ambiente que se vive una vez cruzada la línea de meta, hace de este evento una cita ineludible para los aficionados a la carretera.

Mediterranean Epic Triathlon: única en España en ofrecer las 4 distancias oficiales de triatlón y 2 de Aquabike

El evento más “joven” de la series Mediterranean Epic ha tenido una increíble aceptación en el mundo del triatlón. 1.800 triatletas en la pasada edición, 2 Campeonatos de España de Larga Distancia, 2 Campeonatos de España de Aquabike en tan solo 4 ediciones avalan el increíble posicionamiento de este evento. Además, su oferta única en España ofrece a los aficionados 4 distancias en triatlon: Full, Half, Olímpico y Sprint y 2 en Aquabike, Full y Half. Esto convierte al evento en una cita obligada para muchos clubs, donde todos los miembros tienen opciones para todos los niveles.

Este acuerdo entre SCOTT y Mediterranean Epic supone una apuesta estratégica por ambas partes, por el que se comparten valore y objetivos y que sin duda es una de las alianzas más sonadas en España en el sector del ciclismo y eventos deportivos de los últimos años.