El Ciutat de Castelló vibra con el Nacional Base de Gimnasia rítmica

Castellón ya es sede nacional de la gimnasia rítmica con el inicio, desde el pasado jueves, del Campeonato Nacional Base de Conjuntos Iberdrola en el Pabellón Polideportivo Ciutat de Castelló. Con un gran ambiente y asistencia de público, las instalaciones deportivas municipales acogen una de las citas más multitudinarias y esperadas del calendario de la gimnasia rítmica española.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la concejala de Deportes, Maica Hurtado, junto a la presidenta autonómica de la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana, Concepción Rico, y la delegada en Castellón de la Federación, Cristina García, han dejado patente el apoyo a la cita deportiva que congregará en la ciudad a más de 4.400 gimnastas llegadas de 19 comunidades autónomas para participar en los dos campeonatos nacionales.

La alcaldesa Begoña Carrasco y la concejala Maica Hurtado acudieron al pabellón para apoyar la cita. / Mediterráneo

La alcaldesa ha destacado la dimensión nacional de esta cita deportiva declarando que “es un orgullo que una vez más nuestra ciudad sea sede de grandes citas deportivas a nivel nacional. En esta ocasión, miles de gimnastas venidas de diferentes puntos de España están dando lo mejor de sí mismas en este campeonato de gimnasia rítmica”.

Por otra parte, la primera edil ha hecho referencia a la relevancia que tiene esta cita como dinamizadora turística y de la economía local, ya que señala que “gracias a este evento se conjuga el deporte con el turismo, ya que sirve de pretexto para que puedan conocer nuestra ciudad, su gastronomía, así como su comercio y todo lo que Castellón ofrece a sus visitantes. Un binomio que nunca falla y que vuelve a demostrar que Castellón está en el mapa”.

Participación de récord con 4.400 gimnastas

Hasta el domingo, Castellón será sede de la mejor gimnasia rítmica del país en un doble evento de récord que reunirá a más de 4.400 gimnastas. Por un lado, el Nacional Base de Conjuntos Iberdrola, que finalizará el sábado, contará con 3.705 gimnastas procedentes de 19 federaciones autonómicas y pertenecientes a 306 clubes, consolidándose como una de las competiciones más numerosas e importantes de la rítmica española, desde la categoría benjamín hasta la juvenil.

Así, el domingo será el turno de la 3.ª Fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola en categorías alevín, infantil, júnior, sénior y 1.ª categoría, con la participación de 737 gimnastas de 17 federaciones autonómicas. Todas ellas competirán por los últimos puntos decisivos para definir la clasificación final de la temporada en las categorías absolutas.

Con la acogida de ambos campeonatos, Castellón reafirma su compromiso con el deporte y su capacidad para convertirse en referencia nacional en la organización de eventos deportivos de primer nivel, consolidándose como Capital del Deporte.