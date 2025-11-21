Jornada de remontadas en los veteranos de Castellón

La jornada 8 nos deparó en el primer grupo 2 victorias a domicilio, la goleada del Moncofa sobre el Onda y la remontada del Castellón sobre el Fomento Montlyg. En el Saltador el Alcora Asitec se impuso por la mínima al Huracán-Burriana. El Emat Displays Villarreal y la UDE Vall D´Uxó hicieron tablas.

En el segundo grupo, sobresalen las victorias a domicilio del Armelles-CMG sobre el Rodeo Fore-Ut al que arrebata el liderato, y la remontada del Benicàssim en Moró que le aleja del descenso. El Alcalá Bar Gales goleó a Les Palmes Gesdepro y el Pizzería L´ Etrusco que continua sin ganar empató con el Casa Marina-Bañohogar.

Y en el tercero, ganaron los cuatro equipos favoritos, dos victorias a domicilio las del líder Oropesa ante el Vila d´ Onda y la goleada del Rayo de Castellón ante el San Lorenzo. El Maradona dio buena cuenta de Les Alqueries y el Borriol se impuso por la mínima ante el Arrincadeira Serret.

PRIMER GRUPO

Una victoria local, dos forasteras y un empate con una goleada, un resultado holgado y uno ajustado.

En la ciudad deportiva FACSA y con arbitraje de Heras Guijarro que estuvo bien, victoria del Castellón San Pedro sobre el Fomento Montlyg (1-3) que le permite alcanzar la segunda plaza. Partido disputado que terminó con empate a uno en la primera parte con goles de Hérson Alonso para los locales y de Juan Carlos Gozalbo para el Castellón, reseñar que en el último minuto de la primera parte Hérson Alonso estrelló un balón en el larguero en el lanzamiento de un penalti. En la reanudación Andrés Sánchez y Rubén Salgado de libre directo pusieron el (1-3) definitivo ante un Fomento que mereció más.

En el Enrique Saura, se enfrentaron el Onda yel líder Moncofa. Con una primera parte competida, un gol de Eloy Albalate en el minuto 15 abrió el marcador y un segundo de Vicente Masiá en el último minuto de la primera parte sitúo el (0-2) con que se llegó al descanso. En la reanudación los 2 goles de Paquito Navarro dejaron el partido con un (0-4) que fue maquillado con el gol de Jesús Vizcaíno para el Onda (1-4). Pero fue un espejismo, pues Paquito Navarro (2 más), Armando Santos y Guillermo Vivas pisaron el acelerador e infligieron al Onda una goleada de escándalo hasta establecer el (1-8). Buen arbitraje de Castelló Molés.

En el Saltador de L'Alcora, el equipo local resolvió por (3-2) un partido complicado contra el Huracán Burriana. Comienzo trepidante del partido, con ocasiones en ambas porterías. Abrió el marcador el Alcora en una jugada rápida que culminaría Miguel Rull. Poco después, empataría Pablo Fándos para el Huracán desde el punto de penalti. El partido era un ir y venir pero poco antes del descanso Rémus Berechet adelantó a l´Alcora (2-1) y final de los primeros 40 minutos. Tras el paso por vestuarios, el Alcora empezó dominando y Jorge Salvador marcó el (3-1). Pero el Huracán lejos de venirse abajo, empezó a apretar y logaría el definitivo (3-2) por medio de Cristian García. Buen arbitraje de Soriano Riera.

En la Ciudad Deportiva Pamesa, el Emat Displays–Villarreal y la UDE Vall D´Uxó hicieron tablas en un partido muy igualado en el que se impusieron los sistemas defensivos. Mal resultado para ambos que ven como se alejan sus más directos adversarios. Buen arbitraje de Beltrán Ripollés.

SEGUNDO GRUPO

El domingo en jornada matinal en el Miquel Soler, el Armelles CMG se impuso al Rodeo Fore-Ut por (2-3). De salida el Armelles apretó de lo lindo y sitúo un (0-3) obra de David Roig, Miguel Martínez y de Cristian García. En la segunda parte Iván Cubillas con dos goles maquillo el resultado. Buen arbitraje de Jiménez Álvarez.

En el Miquel Soler, el Pizzería L´Etrusco y el Casa Marina –Bañohogar hicieron tablas. Partido muy igualado pero sin goles, donde las ocasiones más claras las tuvo el Casa Marina, el Pizzería L´etrusco sigue sin ganar. Dirigió Suárez Román bien.

El Veteranos Benicàssim logró una victoria muy trabajada por 3-4 en un encuentro vibrante, repleto de goles y jugado con absoluta deportividad por ambos equipos. La primera parte terminó en empate. Sebastián Caudal adelantó a los visitantes con el 0-1, pero en el último minuto Ángel Altava aprovechó una acción ofensiva para igualar el marcador (1-1) y al descanso. La segunda mitad fue un intercambio constante de golpes. El Moró se puso por delante con un tanto de Arturo Garmendia (2-1), pero José Martínez respondió rápidamente para devolver la igualdad. Cristian González volvió a adelantar a los locales con el (3-2), aunque Alejandro Peris, tras una gran jugada individual, firmó el (3-3). Cuando el partido agonizaba, Lewis Zunskijean apareció para culminar la remontada y anotar el definitivo (3-4) a favor del Benicàssim, cerrando un choque emocionante y sin incidentes. Buen arbitraje de Sennet Rubio.

En el San Fernando de Alcalá, el equipo del Alt Maestrat goleó a Les Palmes Gesdepro (7-0), Néstor Rodríguez, Ezequiel Fernández, Borislav Michel (2) y Axel Blázquez (3) marcaron para los locales, Partido limpio en el que el equipo castellonense se vio superado, bien dirigido por Moya Graciano.

TERCER GRUPO

En el Miquel Soler, y con arbitraje de Crespo Sotodosos que estuvo bien, se enfrentaron el Maradona y el Alqueries. Abrió el marcador pronto el Maradona con un gol desde fuera del área de Lisandro Ferreyra y en el min 38 Jorge Campero puso el (2-0). En la segunda parte en el min 15 Leandro Raggio marcaría el (3-0) y en el min 30 Juan Salazar descontaría para el Alquerías con un buen gol de falta. (3-1) resultado final.

En el Olimpic de Onda, el Vila d´ Onda recibió al líder el Oropesa que no le dio opción (1-5). Viorel Draguescu marcó para los locales, mientras que Carlos Taule (3), Matías Traver y Jonatan Casares lo hicieron para el Oropesa. Arbitro Giner Pascual sin complicaciones.

Visitaba el Palmar de Borriol el Arrincadeira Serret, duelo interesante que podía acercar a los castellonenses a la parte alta de la tabla de haber ganado, pero el Borriol no se lo puso fácil y terminó sucumbiendo por (1-0) gol de Cristian Soto, apuntar que el Arrincadeira desaprovecho un penalti en el último minuto del partido. Excelente arbitraje de Marian Nita.

En el Chencho “E” y con arbitraje de Vicente Agustín que estuvo bien el San Lorenzo recibió al Rayo de Castellón, el partido no tuvo color pues el Rayo fue a por todas y goleó (1-6).

LOS ÁRBITROS

Jornada normalita en cuanto a las tarjetas con buenas puntuaciones a criterio de los delegados. Destacaron por su autoridad y aplicación del reglamento Castelló Molés, Jiménez Álvarez, Giner Pascual y Vicente Agustín en sendos partidos de compromiso.