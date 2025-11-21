La Lliga Castelló Nord celebra un año de récords

La Diputación Provincial de Castellón despidió este viernes la Lliga Castelló Nord, celebrando el éxito de la competición con cifras récord de participación. Y es que la XV edición de esta cita, que coronó a Isabel Llorach y Cristóbal Adell como vencedores absolutos, volvió a batir su registro de participación con 5.600 corredores y 218 finishers.

Unas cifras que, tal y como resaltó la vicepresidenta de la institución provincial, María Ángeles Pallarés, confirman la consolidación de este evento como «una cita deportiva de referencia en la provincia, que proyecta la mejor imagen de Castellón como tierra referente en la organización de eventos deportivos».

«La Lliga Castelló Nord crece año tras año, no solo en lo deportivo, sino que trasciende a lo social y económico, convirtiéndose en una gran fiesta del trail running que comparten clubs, corredores y toda la provincia», aseguró la vicepresidenta quien, acompañada por el diputado de Deportes, Iván Sánchez, participó en la ceremonia final del circuito de carreras.

La Plaza de las Aulas se convirtió en un escenario de celebración, donde el deporte, la emoción y, sobre todo, los corredores, fueron los protagonistas. Una gala llena de momentos especiales en la que no solo se rindió homenaje a los ganadores de esta edición, sino también a los 218 finishers que han logrado completar el calendario.

Ocho pruebas

Por su parte, el diputado de Deportes, Iván Sánchez, agradeció el trabajo de todas las personas que hacen posible esta liga, reconociendo la implicación de la organización, así como la colaboración de los ayuntamientos, la apuesta de los clubs, así como el trabajo realizado por las personas voluntarias en las ocho pruebas de Borriol, Atzeneta del Maestrat, Catí, Benassal, la Serra d’En Galceran, Vistabella, Vilafranca y Vilafamés.

Reconocimientos

El acto de entrega de trofeos rindió al homenaje a los ganadores. El título femenino fue para Isabel Llorach, que ha firmado una temporada sólida con hasta cinco victorias; en categoría masculina, Cristóbal Adell fue el gran vencedor tras un año en el que ha sabido dominar cada perfil del circuito.

La categoría Joves también brilló con fuerza propia, recordando que el relevo generacional está más vivo que nunca. Así, Oriol Saborit y Balma Moreno recibieron su merecido reconocimiento.