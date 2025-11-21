El Servigroup Peñíscola quiere protagonizar la sorpresa contra el Barça

El Juan Vizcarro acoge este sábado uno de los grandes partidos de la temporada. El Servigroup Peñíscola jugará contra el Barça con la intención de tumbar una vez más a uno de los grandes equipos de la liga y del mundo. El duelo, correspondiente a la jornada 11 de primera división, empezará a las 19.30 horas y será televisado por Teledeporte.

Las cosas han cambiado respecto a la temporada anterior donde ambos se midieron por el liderato, el Peñíscola buscará dar la sorpresa y obtener los tres puntos para, al menos, que no se le acerquen los dos equipos del descenso. Situado en 14ª posición el equipo peñiscolano marca la salvación con 9 puntos, 4 más que Ribera y 6 más que Alzira, colista.

El Barça es 3º con 20 puntos y espera ganar en Peñíscola para recortar distancias con ElPozo Murcia, líder, y recuperar la segunda posición que ocupa el Jimbee Cartagena con el partido de esa jornada ya disputado. Perdió en su último partido de liga en el Palau Blaugrana 2-3 contra el Manzanares y no quiere dejar escapar más puntos.

Será una tarde de reencuentros. El argentino Luciano Gauna regresa ahora con la camiseta del Barcelona a Peñíscola, la que fue su casa las últimas cinco temporadas, y siendo uno de los jugadores importantes de estos años que han contribuido a los éxitos del equipo del Baix Maestrat. Otros con pasado azulón como Pol Pacheco y Eric Martel también formarán parte de la convocatoria de ‘el mito’ Javi Rodríguez.

Pese a que el Peñíscola no parece estar en su mejor curso, jugar en casa ante el Barça siempre resulta más que atractivo y se espera una gran entrada en las gradas. Los de Santi Valladares intentarán volver a complicar a un rival que no se le ha dado bien jugar en el Juan Vizcarro. En sus tres últimas visitas en las dos últimas temporadas no ha ganado, el Peñíscola ganó dos partidos y otro quedó en empate.