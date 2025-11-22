Fórmula 1
Alonso y Sainz saldrán 7º y 3º en el GP de Las Vegas
Lando Norris ha logrado su séptima pole de la temporada en Las Vegas y los españoles han brillado en una difícil clasificación, marcada por la lluvia y el frío
Carlos Sainz ha brillado en las condiciones más complicadas, con frío, lluvia y una pista muy destizante y peligrosa, para salir tercero en parrilla en Las Vegas. El piloto madrileño de Williams ha visto como su compañero Albon se iba contra el muro en Q2 y como muchos de los favoritos sufrían de principio a fin, pero ha conseguido 'sobrevivir' al caos y asegurarse una excelente posición para la carrera de este domingo (05:00 h) en el Strip.
También Fernando Alonso ha sacado el máximo partido de la 'qualy' en agua. El asturiano, que esperaba muchas dificultades en seco en un circuito poco propicio para las características del Aston Martin AMR25, ha logrado acceder a la decisiva Q3 y mañana arrancará en séptima plaza. El líder del Mundial se ha llevado su séptima pole de la temporada y saldrá escoltado por Max Verstappen y Sainz.
[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]
GP de Las Vegas: Parrilla
1. Lando Norris (McLaren) 1'47"934
2. Max Verstappen (Red Bull) 1'48"257
3. Carlos Sainz (Williams) 1'48"296
4. George Russell (Mercedes) 1'48"803
5. Oscar Piastri (McLaren) 1'48"961
6. Liam Lawson (Visa RB) 1'49"062
7. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'49"466
8. Isack Hadjar (Visa RB) 1'49"554
9. Charles Leclerc (Ferrari) 1'49"872
10. Pierre Gasly (Alpine) 1'51"540
11. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'52"781
12. Lance Stroll (Aston Martin) 1'52"850
13. Esteban Ocon (Haas) 1'52"987
14. Oliver Bearman (Haas) 1'53"094
15. Franco Colapinto (Alpine) 1'53"683
16. Alexander Albon (Williams) 1'56"220
17. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'56"314
18. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'56"674
19. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'56"798
20. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'57"115
