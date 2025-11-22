De Castellón al mundo: Josele Ballester conquista en Riad su primer título con solo seis meses de profesional

El jugador castellonense Josele Ballester ha conquistado este sábado su primer título seis meses después de dar el salto a profesional al adjudicarse el Saudi Internacional, torneo del circuito asiático celebrado en Riad, lo que le consolida como una de las grandes promesas del golf español. Ballester, de 22 años y natural de Castellón, estrenó su palmarés con solo nueve torneos como profesional a sus espaldas, en su mayoría en el LIV, el circuito saudí en el que se estrenó el pasado mes de junio en el equipo de los Fireballs, que capitanea su mentor y paisano, Sergio García.

En la última manga en el Riad Golf Club, a la que llegó a un golpe de los líderes, el estadounidense Caleb Surraat y el sudafricano Dean Burmester, Ballester se mostró muy sólido y firmó una tarjeta con seis ‘birdies’, para acabar con un total de -22 y embolsarse el millón de dólares (870.000 euros) por el título. En segundo puesto, a tres impactos (-19), quedó Surratt, de 21 años, quien volvió a quedarse a las puertas de ganar en Riad, donde perdió en el desempate el pasado año ante el chileno Joaquín Niemann.

Con su tercer 'birdie', Ballester se puso al frente de la tabla en solitario en el hoyo 6, que ya no cedió hasta el final. En una jornada marcada por el viento, que en algún momento dificultó la visibilidad por la arena, el castellonense solo cometió un error en el último hoyo, cuando la bola se le fue más allá de la hierba, pero el margen que llevaba sobre Surratt no puso en peligro el trofeo.

Ballester estuvo cerca el pasado mes de agosto de sumar su primer título en el LIV de Chicago, pero perdió precisamente ante Burmester en el desempate, con el español Jon Rahm también en liza. En esta ocasión, no se le escapó el título en Riad, en una de las principales citas del circuito asiático al formar parte de las Series Internacionales, lo que le sitúa entre las principales figuras emergentes del golf español.

El castellonense dio el salto al profesionalismo después de una brillante carrera como amateur en la que se convirtió en el primer español en ganar el Abierto de Estados Unidos de 2024, un torneo que también lucen en sus vitrinas leyendas como Tiger Woods o Arnold Palmer. Ese hito le abrió las puertas a participar este año en el Masters de Augusta y en el Abierto de Estados Unidos, después de que en 2023 se estrenara en un grande, en el Abierto Británico, y a jugar dos torneos del PGA Tour, el circuito estadounidense.

Ballester procede de una familia de sangre deportista, puesto que su padre, José Luis, compitió en natación en estilo mariposa en tres Juegos, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996, y su madre, Sonia Barro, ganó el oro en hockey hierba en la capital catalana. Formado en la Academia de Sergio García, estudió en la Universidad estadounidense de Arizona State, donde también lo hizo Rahm, con la que ganó varios títulos de la liga académica. Su palmarés incluye el Campeonato de Europa júnior en 2023 y la Copa del Rey de 2020.