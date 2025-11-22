L’Alcora reconoce el talento local en una emocionante Gala del Deporte: conoce a los premiados

Un año más, L’Alcora se vistió de gala para reconocer a sus deportistas en la Gala del Deporte de 2025, un acto que puso en valor el trabajo, la constancia y los logros alcanzados a lo largo del curso. El evento contó con un momento especialmente emotivo: el homenaje póstumo a Esteban Hidalgo, una figura muy querida en el municipio y vinculada durante toda su vida al Club Deportivo Alcora.

Santiago Canicer ganó el Campeonato de España de Rallyes TT. / R.D.M

En cuanto a los galardones, el portero del Castellón B Sergi Torner fue nombrado como Mejor Deportista mientras que en féminas el reconocimiento recayó en la subcampeona autonómica de motocross Zoe Font. El premio al Mejor Equipo del Año fue para Santiago Carnicer y su copiloto Sergio Peinado, campeones en Rallyes TT. Además, destacó la distinción al Senior de L’Alcora Bàsquet por su proyección y al Club Granjo por su dilatada trayectoria.

Galardones de clubes

Penya Motorista-Pau Caudet

Club de Colombicultura-Alberto López

Club Atletismo-Zoe Nebot

Pesca Deportiva-José Moliní

L'Alcora Bàsquet Club-Vicente Beltrán

L'Alcora Fútbol Sala-Carlos Pallarés

C.D Alcora de fútbol-Infantil A

Club Rítmica-Carla Sebastià

Sociedad Ornitológica-Angel Martín

Club Wushu-Raúl Martín

C.D Granjo de Taekwondo-Joan Salvado