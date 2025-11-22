L’Alcora reconoce el talento local en una emocionante Gala del Deporte: conoce a los premiados
El portero del Castellón B Sergi Torner recibe el premio al mejor deportista del año
Emotivo homenaje a Esteban Hidalgo, un hombre muy querido en la localidad y ligado durante toda su vida al CD Alcora
R.D.A
Un año más, L’Alcora se vistió de gala para reconocer a sus deportistas en la Gala del Deporte de 2025, un acto que puso en valor el trabajo, la constancia y los logros alcanzados a lo largo del curso. El evento contó con un momento especialmente emotivo: el homenaje póstumo a Esteban Hidalgo, una figura muy querida en el municipio y vinculada durante toda su vida al Club Deportivo Alcora.
En cuanto a los galardones, el portero del Castellón B Sergi Torner fue nombrado como Mejor Deportista mientras que en féminas el reconocimiento recayó en la subcampeona autonómica de motocross Zoe Font. El premio al Mejor Equipo del Año fue para Santiago Carnicer y su copiloto Sergio Peinado, campeones en Rallyes TT. Además, destacó la distinción al Senior de L’Alcora Bàsquet por su proyección y al Club Granjo por su dilatada trayectoria.
Galardones de clubes
Penya Motorista-Pau Caudet
Club de Colombicultura-Alberto López
Club Atletismo-Zoe Nebot
Pesca Deportiva-José Moliní
L'Alcora Bàsquet Club-Vicente Beltrán
L'Alcora Fútbol Sala-Carlos Pallarés
C.D Alcora de fútbol-Infantil A
Club Rítmica-Carla Sebastià
Sociedad Ornitológica-Angel Martín
Club Wushu-Raúl Martín
C.D Granjo de Taekwondo-Joan Salvado
- El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia
- Fuga hasta Morella: Dos de los heridos en el accidente de Benassal se marchan del General sin el alta porque estaban 'aburridos
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- 15 familias interesadas y más de 100 llamadas: Locura por vivir en el pueblo de Castellón que ofrece tres viviendas sociales
- Encapuchados asaltan tres masets de Vila-real en minutos y huyen a la carrera de la policía