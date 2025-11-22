Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’Alcora reconoce el talento local en una emocionante Gala del Deporte: conoce a los premiados

El portero del Castellón B Sergi Torner recibe el premio al mejor deportista del año

Emotivo homenaje a Esteban Hidalgo, un hombre muy querido en la localidad y ligado durante toda su vida al CD Alcora

Galería | Las mejores imágenes de una emotiva Gala del Deporte de L'Alcora

Galería | Las mejores imágenes de una emotiva Gala del Deporte de L'Alcora

Ver galería

Galería | Las mejores imágenes de la Gala del Deporte de L'Alcora de 2025 / R.D.M

R.D.A

L'Alcora

Un año más, L’Alcora se vistió de gala para reconocer a sus deportistas en la Gala del Deporte de 2025, un acto que puso en valor el trabajo, la constancia y los logros alcanzados a lo largo del curso. El evento contó con un momento especialmente emotivo: el homenaje póstumo a Esteban Hidalgo, una figura muy querida en el municipio y vinculada durante toda su vida al Club Deportivo Alcora.

Santiago Canicer ganó el Campeonato de España de Rallyes TT.

Santiago Canicer ganó el Campeonato de España de Rallyes TT. / R.D.M

En cuanto a los galardones, el portero del Castellón B Sergi Torner fue nombrado como Mejor Deportista mientras que en féminas el reconocimiento recayó en la subcampeona autonómica de motocross Zoe Font. El premio al Mejor Equipo del Año fue para Santiago Carnicer y su copiloto Sergio Peinado, campeones en Rallyes TT. Además, destacó la distinción al Senior de L’Alcora Bàsquet por su proyección y al Club Granjo por su dilatada trayectoria.

Galardones de clubes

Penya Motorista-Pau Caudet

Club de Colombicultura-Alberto López

Club Atletismo-Zoe Nebot

Pesca Deportiva-José Moliní

L'Alcora Bàsquet Club-Vicente Beltrán

L'Alcora Fútbol Sala-Carlos Pallarés

C.D Alcora de fútbol-Infantil A

Club Rítmica-Carla Sebastià

Sociedad Ornitológica-Angel Martín

Club Wushu-Raúl Martín

C.D Granjo de Taekwondo-Joan Salvado

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia
  2. Fuga hasta Morella: Dos de los heridos en el accidente de Benassal se marchan del General sin el alta porque estaban 'aburridos
  3. Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
  4. Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
  5. Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
  6. La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
  7. 15 familias interesadas y más de 100 llamadas: Locura por vivir en el pueblo de Castellón que ofrece tres viviendas sociales
  8. Encapuchados asaltan tres masets de Vila-real en minutos y huyen a la carrera de la policía

El presidente de la Conferencia Episcopal critica a algunos medios tras las noticias sobre el obispo de Cádiz y el fiscal general

El presidente de la Conferencia Episcopal critica a algunos medios tras las noticias sobre el obispo de Cádiz y el fiscal general

Peñíscola planta cara al frío y se vuelca en las paellas de sus fiestas de invierno

Peñíscola planta cara al frío y se vuelca en las paellas de sus fiestas de invierno

El uno a uno del Andorra-Castellón | Vota al mejor

El uno a uno del Andorra-Castellón | Vota al mejor

Dos heridos en una agresión con arma blanca en Ávila

Dos heridos en una agresión con arma blanca en Ávila

L’Alcora reconoce el talento local en una emocionante Gala del Deporte: conoce a los premiados

L’Alcora reconoce el talento local en una emocionante Gala del Deporte: conoce a los premiados

Pablo Hernández, tras la gran victoria en Andorra: "Siempre es bonito verte en las posiciones altas"

Pablo Hernández, tras la gran victoria en Andorra: "Siempre es bonito verte en las posiciones altas"

El grupo municipal popular insta a renovar el "compromiso firme" con la erradicación de la violencia contra la mujer en Castelló

El grupo municipal popular insta a renovar el "compromiso firme" con la erradicación de la violencia contra la mujer en Castelló
Tracking Pixel Contents