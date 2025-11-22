El Servigroup Peñíscola no puede con el Barça y encaja una nueva derrota (1-5)

El Servigroup Peñíscola encajó una nueva derrota en el Juan Vizcarro al verse superado por el Barça (1-5), que vuelve a ganar en un pabellón que se le había atragantado en sus últimas visitas. El equipo local tuvo oportunidades sobretodo en la primera parte que pudieron cambiar el partido, pero una vez más la falta de finalización castigó al equipo de Santi Valladares que sigue en la zona baja.

Empezó el Barça con las primeras ocasiones y en el tercer minuto Adolfo ya encontró el gol terminando en el área una jugada de Pito por la izquierda. Ya con 0-1 los de Javi Rodríguez siguieron con dos llegadas más de Antonio y Eric Martel.

Expulsión

A los cinco minutos una fuerte entrada por detrás del visitante Joao Víctor a Nico Rosental (lesionado en el tobillo izquierdo) terminó con el del Barça expulsado tras solicitar el Peñíscola el videoarbitraje. No aprovecharon los azulones los dos minutos de superioridad pese a las claras oportunidades. Pablo Muñoz chutó al palo mientras que Dídac hizo grandes paradas para impedir el gol de Elías y Juanqui.

Siguió atacando el Peñíscola en sus mejores minutos pero Dídac desesperaba a los de Santi Valladares con paradas. En el minuto 10 Víctor Pérez dejó escapar una clarísima ocasión para empatar rematando al poste completamente solo en el segundo palo. El Barça tuvo que pedir tiempo muerto y eso hizo que bajase la intensidad ofensiva peñiscolana.

El segundo gol

El equipo catalán estuvo muy cerca de marcar el segundo en el minuto 14 en un balón al palo de Pito tras una pérdida de Gus. El 0-2 llegó en el 18’, cuando Matheus cazó un rechace dentro del área.

Matheus volvió a marcar a los dos minutos de la segunda parte chutando desde la frontal tras librarse de Lucas Rocha. Gus dio esperanzas uno después marcando el 1-3 con un fuerte tiro por el centro en una subida; pero Pito bajó los ánimos marcando el cuarto del Barça nada más sacar de centro.

Gus impidió que la diferencia fuese mayor aunque Antonio, que ya había hecho un tiro a la madera, marcó el 1-5 en una contra (minuto 32). Víctor Pérez salió de portero-jugador a cinco minutos del final. Los últimos intentos del Peñíscola de Flores, Juanico y Víctor Pérez los sacó Dídac.

FICHA TÉCNICA:

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Plaza, Elías, Pablo Muñoz y Juanqui. También jugaron: Víctor Pérez, Araya, Juanico, Rosental, Matheus Ferreira, Lucas Rocha, Cristian, Flores, Gio

-BARÇA: Dídac, Antonio, Matheus, Adolfo y Pito. También jugaron: Eric Martel, Pol Pacheco, Joao Víctor, Gauna, Fits, Touré

-ÁRBITROS: David Urdanoz (Navarra) y Eder Gómez de Salazar (País Vasco). Tarjeta roja: Joao Víctor (5’). Tarjeta amarilla: Plaza (14’), Juanqui (30’)

-GOLES: 0-1 Min.3: Adolfo; 0-2 Min.18: Matheus; 0-3 Min.22: Matheus; 1-3 Min.23: Gus; 1-4 Min.23: Pito; 1-5 Min.32: Antonio

-PISTA: Juan Vizcarro

-PÚBLICO: 800 espectadores.