El Tramuntana del Grau de Castelló toca oro en el Nacional Base de Conjuntos Iberdrola

Las mayores promesas de la gimnasia rítmica española están exhibido estos días en el Ciutat de Castelló no solo su talento, sino también la ilusión que sienten por un deporte que las apasiona. Este sábado se ha puesto el broche al Nacional Base Conjuntos Iberdrola, una competición que ha reunido a nada menos que 3.200 gimnastas , que se dice pronto, en el pabellón de la capital de la Plana.

En cuanto a los resultados de este sábado, el Tramuntana del Grau de Castelló logró el triunfo en juveniles con una nota de 21.300, superando al Rítmica Vallecas (20.750) y a les Marines (8.100). También compitieron en categoría alevín, con victoria para el Bastiana de Tenerife (17.950). Completaron el podio el Club Torrevieja (17.350) y el San Fernando (17.300).

Imagen durante la jornada de este sábado. / TONI LOSAS

Respecto a los ganadores de los anteriores días, el Gimnasia Rítmica Almoradí ganó tanto en prebenjamín como en benjamín, mientras que el Tolosa del País Vasco se impuso en alevines y el Bastiana de Tenerife en cadetes.

Turno para la Copa de España

Este domingo se pone el broche final con la celebración de la Tercera Fase de la Copa de España Conjuntos Iberdrola y la posterior entrega de premios en la ceremonia de clausura, prevista para las 15.00.