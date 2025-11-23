La Copa España pone el broche a la mejor gimnasia rítmica en el Ciutat de Castelló
El Mabel Benicarló logra la victoria en la categoría junior
Castelló despide a las gimnastas en una espectacular ceremonia final
El Ciutat de Castelló se vistió de gala para poner el broche a cuatro días donde la gimnasia rítmica ha brillado con luz propia en la capital de la Plana con casi 4.000 participantes. El Nacional Base conjuntos Iberdrola, que finalizó el sábado, abrió el paso para la Copa de España Conjuntos Iberdrola que ha bajado el telón este domingo.
El club provincial protagonista fue el Mabel Benicarló, todo un clásico y habituado a conseguir grandes logros. El equipo del Baix Maestrat se impuso en la categoría junior con una nota de 21.55, superando al Bastiana Tenerife y al Club Corza’s Maspalomas.
En alevines, el Club Rítmica Santomera (18.550) logró la victoria por delante del GR Huelva (17.800) y el Alaia (17.750).
En Infantil venció el Alaia mientras que cerraron el podio el Bastiana de Tenerife (19.650) y el Escuela G R Zaragoza (18.550). Además, el triunfo en senior fue para el Club Benifaió Valencia, superando al Correnal de Tenerife y al Pozuelo. Y en Primera, el ganador fue el Palas EC. Respecto a la clasificación autonómica, Canarias fue la mejor con 80.500 puntos, superando a la Comunidad Valencia (79.650) y a Navarra (79.250).
Y tras ello, se produjo una espectacular ceremonia final donde las gimnastas exhibieron sus medallas al cielo del Ciutat ante un público entregado que vibró en el cierre de la competición.
