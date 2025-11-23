El Facsa Playas de Castellón se impone al frío y firma un espectacular Nacional de Cross

Ni el frío, ni el fuerte viento frenaron a los mejores atletas del Facsa Playas de Castellón en el Campeonato de España de Cross por equipos celebrada durante este domingo en Atapuerca (Burgos). El conjunto playero revalidó el título en la carrera absoluta masculina con un dominio aplastante sobre sus rivales, firmando 21 puntos. El Vicky Foods Athletics fue segundo con 79 y el Cárnicas Serrano tercero con 92 puntos.

Kipsan puede con Kwizera

Rodrigue Kwizera dominó gran parte de la carrera y metió una sexta marcha para dar un golpe en la mesa, pero no logró escaparse de Matthew Kipsan, que acabó logrando la victoria.

En tercera posición y como primer español entró Thierry Ndikumwenayo, siempre en el pelotón de la cabeza pero algo agazapado, superando a Ilias Fifa y Said Mechaal. Tanto Ndikumwenayo, Fifa y Mechaal lograron su billete de preseleccionados para el europeo de cross en Portugal.

Plata en el absoluto femenino

En féminas, el Bilbao Atletismo firmó un triunfo incontestable con 39 puntos. La medalla de plata viajará a la capital de la Plana, lideradas por Naima Ait Alibou y sólo dos puntos por encima del Diputación Valencia Club de Atletismo. Hay que recordar que la atleta del Playas Likina Amebaw, que llegaba como una de las favoritas, fue baja de última hora.

Víctor Ruiz, clave

El relevo mixto también se tintó de color verde. El oro fue, como en 2024, para el Facsa Playas, con un equipo compuesto por Carla Jiménez, José Ignacio Pérez, Andrea Rodríguez y Víctor Ruiz, que fue determinante en la última posta. Además, el equipo de la capital de la Plana venció con autoridad en el sub-20 masculino y fue bronce en el sub-16 femenino.

Otros resultados destacados del Playas

Mireya Arnedillo, sub23, firmó una brillante segunda posición individual, siendo una de las protagonistas jóvenes del campeonato.

En sub20 masculina, Mario Palencia finalizó cuarto y logró plaza de preselección para el europeo.

En categoría absoluta, el club colocó también entre los mejores españoles a Martínez Chazarra, contribuyendo al oro colectivo.