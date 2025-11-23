El Maderas Sorlí Benicarló saca todo su potencial para vencer al Llíria (89-74)
Sensacional partido de los pupilos de Sergio Lamúa que les sirve para meterse en la pelea por los puestos altos de la clasificación
Eloy Cerdá
Merecida y trabajada victoria del Maderas Sorlí Benicarló contra el Club Esportiu Bàsquet Llíria 89-74 en un auténtico partidazo de los de Sergio Lamúa. Fueron mejores en todas las facetas y terminaron imponiéndose con claridad frente a uno de los rivales más fuertes de la liga. El Benicarló, suma su quinta victoria de la temporada y se sitúa a una de igualar con los primeros clasificados.
Comenzó el Benicarló tomando la iniciativa en el marcador y a los cuatro minutos mandaba 11-6. Lo recortó el Llíria y, con ambos equipos bastante acertados en sus tiros, ninguno conseguía distanciarse. El duelo fue tan igualado en su primer periodo que este acabo con empate a 25. Soumbey-Alley capitaneó al Maderas Sorlí con 10 puntos.
En defensa el Benicarló afrontó el segundo cuarto con problemas en el pívot al sumar dos faltas tanto Ndour como Ikpeze. Sus jugadores se sobrepusieron a esa circunstancia y ofensivamente seguían inspirados. Con un parcial de 5-0 legaron ponerse ocho arriba (37-29) a los catorce minutos de partidos. Poco a poco consiguieron que la ventaja llegase al +11 del descanso (53-42) en una de las mejores primeras partes del equipo de la temporada.
Iniciada la segunda parte, tras unos minutos de alternativas, el Benicarló consiguió una renta de 17 puntos, con 8 puntos consecutivos de Ndour. La diferencia llegó a una máxima de 20 (70-50) pero pasó a ser el equipo rojillo quien no acertó en sus ataques, lo que permitió al Llíria reducir la diferencia a más de la mitad (parcial 0-11). Un triple de Alley rompía la mala racha y deja el partido 73-61 para sus diez últimos minutos.
El trabajo defensivo no pudo ser mejor para los del Baix Maestrat dejando al adversario anotar un punto desde el tiro libre en los siete minutos siguientes. El marcador llegó al 85-62 (12-1 de parcial) que garantizaba el triunfo. Los últimos minutos fueron residuales con el partido sentenciado.
Ficha técnica
MADERAS SORLÍ BENICARLÓ: Libroia (13), Soumbey-Alley (22), Voronin (2), Perdiguero (23), Ndour (14) -Quinteto inicial- Ikpeze (3), Haro (10), Harguindey (2), Ukawuba (0), Llorach (0), Gimeno (0)
C.E. BÀSQUET LLIRIA: Meana (16), Clement (10), Herrera (5), Gallego (8), Kandulu (9)-Quinteto inicial- Alejandro Rivas (3), Víctor Pérez (4), Enabulele (12), David Rivas (5), Bono (0), Palamós (2)
PARCIALES: 25-25, 28-17 (descanso: 53-42), 20-19 (73-61) y16-13 (final: 89-74)
ÁRBITROS: Daniel Cervantes y Gerardo Bernabeu. Descalificado: Ndour
PABELLÓN: Municipal de Benicarló
PÚBLICO: 800 espectadores
