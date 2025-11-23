Pablo Ereño se inspira en Josele Ballester y se proclama campeón de España en Mediterráneo Golf

El madrileño Pablo Ereño se proclamó este domingo campeón de España de Profesionales masculino en el Mediterráneo Golf de Borriol, tras arrebatarle el título en el play-off de desempate a Javier Sainz, vencedor de la edición del pasado año.

«Ganar el Campeonato de España de Profesionales era uno de los objetivos que me había marcado desde pequeño. Serlo ahora me enorgullece mucho. Y reconozco que me he inspirado en el ejemplo dado por Josele», comentó Ereño nada más distinguirse como nuevo campeón, al referirse al triunfo el sábado del castellonense Ballester, en el Saudi Internacional, torneo del circuito asiático.

La última jornada

En el campo de la Coma, cuna de Sergio García y lugar que ha visto crecer el juego del propio Ballester, su amigo Ereño superó múltiples obstáculos en una última jornada apasionante que llevó al ganador, a Javier Sainz y a Borja Virto -el tercer componente del partido estelar- a establecer un duelo épico que exigió de un añadido en forma de desempate para culminar el desenlace.

No fue fácil para Ereño. El vasco Javier Sainz partía con una ventaja de 2 golpes que fue arañada a base de perseverancia por Ereño. Hubo mucho de labor de desgaste, de lucha psicológica, de acciones de réplica y contrarréplica, que desembocaron en empates momentáneos en lo más alto de la tabla.

El desenlace

En esta densa situación, fue Javier Sainz quien llevaba, por la mínima, la iniciativa, una posición de privilegio cedida sin embargo en el momento, para él, más inoportuno, en el hoyo 18, punto donde Borja Virto, con una salida defectuosa, se descartaba incluso de un posible play-off, al que se vieron abocados Sainz y Ereño.

Los planteamientos de ambos se repitieron de manera casi milimétrica en el desempate, donde Pablo Ereño, atento a la ortodoxia, llevó la bola 50 metros por delante de Sainz en la salida antes de llevarla a green y dejar posteriormente sentenciado el campeonato.

El ganador, con su trofeo en Mediterráneo Golf. / José Antonio Moreno y Diego Delgado / Mediterráneo Golf

Así, con éxito, finalizó un torneo que se enmarca en las acciones de la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Borriol para promocionar el deporte y otros atractivos de la provincia.