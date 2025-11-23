Resumen de la Lliga Comunitat: El Almazora gana por goleada al Quart en el Pesudo

Hubo un poco de todo en esta última jornada en la Lliga Comunitat Nord. En el partido que cerró la jornada L’Alcora perdió en su visita al feudo del Ribarroja (2-0), y se dieron algunas sorpresas. Perdió el Burriana, empató el Onda, goleó el Almassora y tres grandes puntos los que se trajo el Nou Jove/Ripollés de su visita al siempre complicado campo del Silla.

Precisamente, en este último encuentro la emoción se vivió del minuto 1 al 90. El equipo de Benlloch acabó llevándose los tres puntos por un reñido 2-3, con goles de John, Moha y Rubio. Y ojo porque esta escuadra ha encadenado la cuarta victoria consecutiva. El Burriana jugó con fuego en el campo del Paiporta y se acabó quemando (3-1). Sergi Montoliu anotó el gol celeste que en ese momento era el 1-1.

El Almazora se impuso 4-1 al Quart en el José Manuel Pesudo. Fue gracias al Nico Tudor, David Renau, Carlos Adsuara y David Torres. Tres puntos para ocupar la décima posición en la Tabla. El Onda no pasó del empate (1-1) en el campo del Alqueries. El artanero Alfredo Traver adelantó a los ondense y después el local Álex Moles igualó.