Resumen de juveniles: El duelo de rivalidad Roda-Castellón tuvo color gualdinegro (3-1)

No podían ganar los tres equipos provinciales porque había un tractivo duelo de equipos castellonenses, que se saldó con victoria para el Roda frente al Castellón. Por su parte, un Villarreal que ha puesto la directa con practicidad se llevó los tres puntos del campo del Patacona. Los vila-realenses se ponen en modo UEFA Youth League porque el martes al por la tarde visitarán al Borussia Dormund (16.00 horas).

Jorge Carrasco (Roda) intenta sortear al joven centra Daniel Zareck (Castellón). / Juan Francisco Roca

El juvenil A del CD Roda logró derrotar al CD Castellón (3-1) en un partido que tuvo dos caras diferentes. En el primer tiempo los albinegros estuvieron mejor en el terreno de juego y dispusieron de tres buenas ocasiones de gol. Tras el descanso fueron los gualdinegros los que llevaron la voz cantante y los que acabaron por imponer su ley en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Tablas en el descanso

Sin goles acabó una primera parte bien disputada por los de la capital de la Plana, pero no supieron hacer goles. Tras el descanso el CD Roda hizo ‘diana’ en su primera aproximación. Anotó Raúl García en el minuto 51. Antonio Guerra perdonó el empate (min. 54) y Welle Babacar también el 2-0 (min. 55).

Fran Santamaría, delantero del Castellón, busca abrirse paso en la defensa del Roda. / Juan Francisco Roca

De lo que pudo haber sido un claro penalti a favor del CD Castellón en el minuto 59, por claro empujón a Julián, en la siguiente contra Joel Soriano firmó el 2-0 (minuto casi 60). El partido se le complicó mucho a los ‘orelluts’. La sentencia llegó a cargo de Welle Babacar en el minuto 65. El propio atacante perdonó el 4-0. En el minuto 88 Lucca Zamudio recordó el marcador (3-1) y ahí quedó el resultado final.

Triunfo amarillo

El Villarreal de Pepe Reina, que cotiza al alza, se impuso al Patacona en tierras valencianas (0-1). El único gol del encuentro lo anotó el extremo Seydou Llopis en el minuto 20. No fue un partido fácil ni tampoco brillante, pero lo que valía era sumar los tres puntos y se consiguió.

Pepe Reina, entrenador del Villarreal juvenil durante un entrenamiento. / Juan Francisco Roca

El conjunto vila-realense encadena siete jornadas seguidas sin perder. De esos siete encuentros seis acabaron con victoria ‘grogueta’ y uno acabó en empate.