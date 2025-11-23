Resumen Tercera RFEF: Fin de semana redondo tanto para el Roda como para el Soneja

En un partido de infarto, el Roda venció en el campo del Alzira en el minuto 94 con un gol del bigoleador Iván Agudo. Un triunfo que permite respirar al equipo de Miguel Ángel Muñoz. Consiguió abandonar la última posición en la tabla, y es de suponer que esta victoria le dé confianza al equipo vila-realense que sumaba ocho jornadas seguidas sin ganar, con seis derrotas y dos empates. El primer tiempo en el Municipal Venecia acabó con triunfo parcial para la escuadra de La Ribera (1-0). Tras el descanso se vio una muy buena versión de los gualdinegros.

Era un partido que se tenía que ganar sí o sí, y después de mucho sufrimiento logró celebrar una victoria espectacular por cómo se consiguió. En la primera parte el Alzira fue mejor y se adelantó en el marcador en el tiempo de descuento (45+3) por mediación de Hugo Franco.

Tras el descanso el Roda dio un paso adelante. David Marzá, cabeceó libre de marca en el minuto 61, al fondo de las mallas. Era mejor el equipo vila-realense y la salida de Iván Agudo fue decisiva. Él puso el 1-2 en el minuto 77, aunque cinco después Leo de penalti igualó un partido que se volvería a decantar para el Roda en el minuto 94 un remate, libre de marca, del biogleador Agudo.

Empate vallero

En deporte rey (fútbol) el que perdona lo acaba pagando caro. Siempre se ha dicho y casi siempre se cumple. Y se cumplió en el José Mangriñán donde el Vall de Uxó jugó una gran primera parte, encarriló el partido, no supo sentenciar el duelo con las buenas ocasiones que fabricó y en la segunda parte el Recambio Colón se creció y le acabó empatando. Una verdadera lástima.

El Vall de Uxó no cerró el partido y el Recambios Colón al final le empató. / UD Vall de Uxó

Ganas de seguir acumulando triunfos tenía la escuadra vallera de José Manuel Descalzo. El equipo de la Plana Baixa saltó al terreno de juego con ambición, con valentía y dominando la situación. A los once minutos Alejandro Fuentes firmó un extraordinario gol que puso al Vall de Uxó por delante en el marcador. Pacheco, ex de l’Alcora, tuvo una gran ocasión para ampliar la renta. Pero al descanso se llegó con un corto 1-0, para los méritos contraídos por la escuadra vallera.

Y lo dicho, el Recambios Colón se fue animando y creciendo, viendo que los locales no eran capaces de abrir más brecha en el luminoso. Así, en el minuto 60 Marco Bonillo, de falta directa, puso un 1-1 que ya no se movió más.

El sábado

El Ontinyent 1931 le endosó la segunda derrota consecutiva a un Villarreal C que no se pudo recuperar del 0-1 anotado en el minuto 6. Un espectacular trallazo de volea con la izquierda de Jorge García acabó con el balón besando las mallas de la portería vila-realenses donde había una verdadera maraña de futbolistas. El gol decidió el choque a pesar de que los muchachos de David Cifuentes se vaciaron en el campo en busca de un empate que nunca llegó.

El Villarreal C se vio sorprendido por el Ontinyent con un gol en el minuto 6. / Juan Francisco Roca

Por su parte, el Soneja encadenó la segunda victoria consecutiva tras superar al Atzeneta en El Arco (1-0), gracias al solitario gol de Chuso Silvestre en el minuto 27.