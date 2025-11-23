Un retorno a lo grande: Sara Sorribes, campeona en dobles tras su parón por salud mental
Vence junto a la argentina Carle ante la ucraniana Valeriya Strakhova por 6-2 y 6-4
La tenista de la Vall d'uixó Sara Sorribes ha vuelto a reencontrarse con el éxito en su regreso a las pistas después de su parón de siete meses debido a una depresión al adjudicarse el título en la categoría de dobles del torneo de Chile, categoría ATP 125, junto con la argentina María Lourdes Carle.
Sorribes y Carle se impusieron a la francesa Leolia Jeanjean y a la ucraniana Valeriya Strakhova por 6-2 y 6-4 en la final disputada en la localidad chilena de Colina, que supone el sexto título en dobles para la castellonense en su carrera, a los que añadió el pasado año el bronce en los Juegos de París junto a la también española Cristina Bucsa.
Debido a su salud mental, Sorribes decidió el pasado 17 de abril hacer un paréntesis en su trayectoria después de disputar seis días antes la eliminatoria de la Copa Billie Jean King, en la que venció en un partido individual y en otro de dobles.
Cuatro días antes de esa cita, conquistó el título por parejas con Bucsa en el WTA 250 de Bogotá. En Chile, un torneo 'challenger' sobre tierra batida, Sorribes reapareció el pasado día 17 con una victoria en la primera ronda ante la brasileña Gabriela Ce por 6-2 y 6-3.
En octavos de final, cayó ante la checa Laura Samson por 7-6 y 6-4, pero se mantuvo en el de dobles, en el que ganó los cinco partidos junto a Carle sin ceder ningún set para hacerse con el título, que les reporta un premio de 2.900 dólares de premio (unos 2.500 euros). Sorribes ocupa en la actualidad el puesto 116 del ránking mundial, en el que llegó a ser la número 32.
Su próximo torneo va a ser el de Buenos Aires, también categoría WTA 125, que comienza este lunes y donde va a debutar contra la argentina Nicole Fossa Huergo, cabeza de serie número dos.
