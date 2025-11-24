El Amics Castelló pone rumbo a una nueva era como SAD: ¿Qué le falta para serlo?

¿Quién está de acuerdo en que el Club Amics Castelló se convierta en una Sociedad Anónima Deportiva? Manos arriba de todos los socios y unanimidad total para iniciar una nueva era, a falta de ser oficial. El Ciutat de Castelló acogió ayer la Asamblea General Extraordinaria en la que se ratificó una propuesta iniciada el pasado año y que ahora ha dado un paso decisivo para convertirse en realidad.

La conversión en SAD permitirá al club afrontar una posible ampliación de capital si hubiera inversores interesados en apostar por el proyecto del equipo de la capital de la Plana, actualmente en Segunda FEB pero con la ambición de regresar cuanto antes a Primera tras un descenso doloroso.

Luis García en la presentación de José Luis Pichel. / PCandido

La exigencia del CSD

Según detalló el presidente Luis García, el Consejo Superior de Deportes ha autorizado esta transformación siempre que el club cuente con un capital social mínimo de 60.000 euros. Así pues, explicó que «se emitirán 100 acciones con un valor de 600 euros cada una, alcanzando así la cifra requerida». Cada socio tendrá derecho a una acción, mientras que solo quedarán 14 disponibles para la segunda fase, además de las que no se adquieran en la primera.

Los plazos de las acciones

Los socios que deseen adquirir la acción que les corresponde deberán ingresar el importe en los próximos 30 días para iniciar formalmente el proceso. Durante la asamblea surgió la duda de qué ocurriría si las 14 acciones restantes quedaran sin comprador; en ese caso, sería el propio Amics quien tendría que asumirlas.

Entre la primera y la segunda fase, los 86 socios actuales podrán adquirir las acciones necesarias para formalizar la conversión en la notaría. Una vez culminado el trámite, se abrirá un nuevo horizonte para el club, que dispondrá de más herramientas para crecer económicamente y consolidar un proyecto más boyante.

¿Habrá ampliación de capital?

La gran incógnita es si habrá una ampliación de capital, algo que solo se producirá si el consejo de administración lo considera oportuno. Aunque en la asamblea no se trató quién podría entrar en el accionariado, sí se subrayó que este movimiento es «clave para crecer durante los próximos años».

Cabe recordar que el Amics perdió en 2023 una de sus principales fuentes de ingresos: el programa Endavant Sports. En aquel momento contaba con un equipo estabilizado en Primera FEB, antigua LEB Oro, que incluso disputó una fase de ascenso a la Liga ACB en la temporada 2020/2021 marcada por la pandemia. Sin embargo, el golpe económico provocó un cambio de escenario que obligó a la institución sobrevivir en la categoría. Lo logró un año, pero finalmente acabó descendiendo.

En este contexto, la conversión a SAD abre un horizonte ilusionante para el Amics Castelló y marca el inicio de una nueva era.