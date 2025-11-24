Un árbitro de Castellón hace desalojar toda la grada por miedo a una agresión

El partido de Tercera FFCV entre el Oropesa B y el Ribesalbes acabó con 3-3 y sin público en el campo Municipal de Oropesa del Mar. La razón es que el colegiado castellonense Josep Arnau Monfort ordenó que se vaciarán de gente las gradas (unos 200 espectadores entre locales y visitantes), incluidos los responsables de la cantina que tuvieron que cerrar. Todo en el minuto 90 de partido, quedando tres de añadido, con 3-3 en el marcador del municipal oropesino.

La primera parte acabó con 0-1 a favor del Ribesalbes. En la reanudación, el Oropesa B remontó (2-1), Luego llegó el empate y el sufrido 3-2. Con el tiempo prácticamente cumplido la escuadra visitante empató (3-3). Desde el banquillo algunos futbolistas gritaron y dos de ellos fueron expulsados. Con el ambiente crispado el colegiado llamó al delegado de campo y obligó a desalojar todo el campo, incluidos a los encargados de la cantina.

El partido se reanudó sin ningún problema y acabó con el 3-3 y el asombro de los aficionados de un equipo y del otro por verse obligados a tener que abandonar el recinto deportivo a petición del colegiado, el cual dijo que veía peligrar su integridad física y por eso ordenó que saliera del campo toda la afición, y no llamar a la Guardia Civil como suele suceder cuando hay algún tipo de altercado.

«Fue algo inédito porque tampoco se había montado un follón tan grande», dijo el entrenador del Oropesa B, Fran Martorell. «El partido transcurrió correctamente hasta el minuto 90 cuando nos empataron y solo se produjo alguna protesta», aclaró el técnico local.