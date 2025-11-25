Champions League
El Athletic suma un punto insuficiente en Praga
El partido concluye con un empate a cero que no sirve a los de Valverde para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda
EFE
Bilbao
El Athletic Club empató sin goles en su visita al Slavia Praga en la quinta jornada de la Liga de Campeones y sumó un punto que le sabe a poco después de no aprovechar alguna de las ocasiones de las que dispuso en el Fortuna Arena.
El portero checo, Jindrich Stanek, desbarató cuatro claras oportunidades de gol de los rojiblancos, la primera de ellas a Oihan Sancet a los seis minutos de juego.
En la segunda parte el inspirado guardameta del Slavia salvó a su equipo en tres ocasiones prácticamente consecutivas a remates de Navarro (m.50), Sancet (m.52) y de nuevo Navarro (m.53) tras un gran remate de cabeza del extremo que sacó casi sobre la línea en una fenomenal estirada.
