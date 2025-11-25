Olga Rodríguez lleva el nombre de Burriana a lo más alto en el 'Bikini World Champion' de Los Ángeles
El Ayuntamiento de Burriana ha felicitado públicamente a la deportista, destacando su “enorme trabajo, dedicación y sacrificio”
La deportista burrianense Olga Rodríguez ha logrado el primer puesto en el Overall Bikini World Champion, un prestigioso certamen celebrado recientemente en Los Ángeles, y en el que la atleta de Castellón ha representado a España. Esta victoria la sitúa como una de las referencias internacionales de la disciplina.
El Ayuntamiento de Burriana ha felicitado públicamente a la deportista, destacando su “enorme trabajo, dedicación y sacrificio”, así como el orgullo que supone que la atleta lleve “el nombre de la ciudad fuera de nuestras fronteras”. La institución municipal ha subrayado la importancia del título obtenido y el impacto positivo que genera este logro para el deporte local.
Tras su triunfo, la propia Olga Rodríguez ha compartido un mensaje emocional en sus redes sociales, en el que expresa su gratitud hacia la persona que la acompaña en su preparación y celebra la constancia y el esfuerzo que han marcado su camino hacia el campeonato. La deportista subraya que su principal objetivo era “sacar una mejor versión juntos” y competir con la tranquilidad de haber dado “el 200%”.
Olga también ha puesto en valor las vivencias de este proceso, que considera más importantes incluso que el resultado final: “Yo ya había ganado desde el momento en el que empezamos todo este camino juntos”, asegura en su publicación, donde destaca el apoyo recibido y la relación de amistad que la une a su preparador.
La victoria en Los Ángeles consolida el momento deportivo de Olga Rodríguez y supone un hito para una atleta de Burriana.
