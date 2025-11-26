Primeras ‘víboras’ en el Open de Pádel BMW Maberauto de la Plana Sport

¡El Open de Pádel BMW Maberauto de Castelló ya ha arrancado! Las víboras con efecto, las dejadas sutiles, los globos ajustados y los mates más potentes del circuito internacional lucen desde este miércoles en la Plana Sport en un torneo internacional de mucho nivel que reune a 200 jugadores nacionales e internacionales tanto de Primera Masculina como Femenina.

Paralelamente, durante esta semana se disputa un Open de Pádel del circuito bronce de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, en el que también participan un buen número de parejas masculinas y femeninas de diferentes categorías.

Este miércoles arranca la previa

Para calentar motores y disfrutar de los primeros partidos al todo nada, este miércoles ha dado comienzo la fase previa con los jugadores entrando en escena con el reto de ganar sus partidos para seguir hacia delante y no hacer las maletas a las primeras de cambio. Hoy terminará la ronda preliminar y cuatro parejas lograrán la clasificación para el cuadro final, con el objetivo de dar la sorpresa y llegar lejos.

El viernes, el cuadro final

Para el mañana a las 13.30 horas tendrán lugar los primeros duelos del cuadro final, donde los favoritos estrenarán sus palas ante rivales, a priori, inferiores, pero mucho más rodados tras superar la fase previa. Desde la organización consideran que «el nivel de los participantes el altísimo y los partidos no dejarán indiferentes» a los numerosos aficionados que se acercarán a la Plana Sport y vibrarán con un pádel muy top.

Entrada gratis y en streaming

Hay que destacar que la entrada es totalmente gratuita y la jornada final será retransmitida en directo por streaming, para que todos los aficionados que no puedan estar en La Plana Sport Castellón puedan igualmente disfrutar de los partidos y del ambiente que sin duda reinará en la instalación.

Respecto a los premios, habrá mucho en juego ya que los ganadores se embolsarán 7.000 euros, además de los puntos en el ránking internacional.

Los favoritos al título

Todavía no están demostrando sus mejores golpes sobre la pista de Castelló pero son los máximos candidatos a levantar el título. En el cuadro masculino, la pareja favorita es la formada por A. Luque y R. Ramírez. En segundo lugar está el dúo S.J Pineda y A. Sánchez. Los terceros cabeza de serie son M.González y P.Sánchez, mientras que los cuartos son C.J. Alfaro y A. Naranjo.

En féminas, las dos jugadoras que parten como las grandes candidatas son L.M Fernández y A.Varo, por encima de I.Vano y X.Clasca, que también cuentan con muchas opciones. En tercer lugar aparecen M. Portillo y L. Pérez y en el cuarto MªT Moriñigo y B. Arriola. Todos ellos y ellas protagonizarán grandes partidos, aunque solo una podrá levantar el trofeo el cielo de la Plana Sport. El mejor pádel internacional ya está aquí.