La crónica de los Premios Castellón Capital del Deporte 2025: galardonados, imágenes...

La sociedad de Castellón en general y el mundo del deporte en particular ha vivido este jueves, 27 de noviembre del 2025, uno de sus días señalados. Un escenario tan de soca como el emblemático Teatro Principal ha acogido la 32ª edición de los Premios Castellón Capital del Deporte, este 2025 bajo un nuevo prisma que aglutinaba no solo a las jóvenes promesas, sino a deportistas ya consagrados, así como a clubs, entidades... que promueven el deporte de la capital de la Plana, que vuelve a presumir de su excelente estado de salud.

Galería | Las mejores imágenes de los Premios Castellón Capital del Deporte / TONI LOSAS

La edición del 2025 llegaba con 55 premios bajo el brazo y con la mirada puesta tanto en el presente como en el futuro. Por un lado, los jóvenes deportistas tuvieron un protagonismo indiscutible: 40 de ellos, 20 chicos y 20 chicas pertenecientes a 21 disciplinas distintas, subieron al escenario para recibir un reconocimiento que avala su dedicación silenciosa, entrenamientos interminables y sueños en construcción. Por otro, ocho deportistas absolutos vieron recompensado su ya exitoso recorrido con distinciones que fueron más allá de los resultados y que se articulan alrededor de valores que definen el verdadero espíritu deportivo de Castellón.

Los consagrados

Así, el equipo Club Azahar Sincro ha sido reconocido por su espíritu de cooperación, mientras que la determinación lleva nombre propio: el de la jugadora (portera) de balonmano Lucía Prades Ricondo. La motivación se personifica este año en Glauka Carvajal Vicente, referente del creciente pickleball; y el respeto tuvo presencia en el escenario de la mano de Anabel Espir Desillo, exponente del jiu jitsu castellonense. En la misma disciplina, la humildad tuvo como protagonista a Julio Ángel Cruz Muñoz.

La disciplina -ese valor que sostiene al deportista incluso en los días menos brillantes- se reconoció en la trayectoria de la kickboxer Ángela Talero Gual; mientras que la perseverancia quedó en manos del pujante jugador de pádel Juanlu Esbrí González. El recorrido de superación, tan ligado a quienes encuentran en el deporte un motor para reinventarse, recayó Pedro Eugenio Granjo Morcillo (kickboxing).

Colofón

Como novedad, la gala incorporó cuatro Premios Castellón Capital del Deporte, distinciones a empresas, instituciones y personalidades cuya labor impulsa el deporte más allá de la competición (ver información inferior).

Reconocimiento al Periódico Mediterráneo La 32ª edición de los Premios Castellón Capital del Deporte incluyó una sección que incorporaba cuatro reconocimientos especiales que profundizaban en la promoción de los valores del deporte en Castellón. Uno, en el apartado de empresa, fue para el Periódico Mediterráneo, «por su apoyo constante a la difusión del deporte local». Además, en cuanto a institución, fue distinguida la Policía Local de Castellón, gracias a «su compromiso con la seguridad y la promoción de los valores deportivos». El homenaje a la trayectoria deportiva fue para Josele Ballester Barrio, referente del golf castellonense y embajador de esta edición. En cuanto al reconocimiento de los valores del deporte, el Templo Marcial Castellón y el CD Tonín (fútbol) fueron los agasajados.

Capital del Deporte

Con todos ellos, el Ayuntamiento de Castellón reforzó una idea que sobrevuela cada rincón del Teatro Principal: que el deporte es comunidad, es aprendizaje y es, sobre todo, un valor en sí mismo. Lo cual la convierte en una auténtica Capital del Deporte. Así, vivió una velada que aspira a ser más que una celebración anual: un recordatorio de que el talento y el esfuerzo siempre encuentran un escenario donde brillar.