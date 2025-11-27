¡Descubre la vertiente solidaria de Penyagolosa Trails!

Penyagolosa Trails reafirma, un año más, su compromiso con la sociedad y el territorio mediante sus iniciativas solidarias. Con la apertura de las preinscripciones la semana pasada, la edición del 2026 inicia su camino para reunir de nuevo a la comunidad en torno al deporte y la solidaridad.

Desde hace varias ediciones, Penyagolosa Trails mantiene dos vías principales de apoyo social:

Donación de un euro por cada finisher de la MiM y la CSP a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), contribuyendo a programas de apoyo a pacientes y familias.

a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), contribuyendo a programas de apoyo a pacientes y familias. Campaña de dorsales solidarios, mediante la cual la organización cede gratuitamente dorsales de la MiM a asociaciones provinciales sin ánimo de lucro, que gestionan su venta y destinan los fondos íntegramente a sus proyectos y causas.

Compromiso más allá de la donación

Desde 2016, Penyagolosa Trails mantiene un compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una colaboración que va más allá de la aportación económica y que se refleja cada año en acciones de apoyo mutuo.

Además de recibir un euro por cada corredor que finaliza la prueba (fondos destinados a proyectos de investigación y apoyo a pacientes y familias), la AECC participa de forma activa como voluntaria durante el evento. Su presencia en tareas de organización convierte cada edición en un espacio de sensibilización, acompañamiento y visibilidad para la lucha contra el cáncer.

Dorsales solidarios

Los dorsales solidarios son una vía alternativa para correr la MiM cuando no se ha obtenido plaza en el sorteo. Permiten participar mediante una donación a una entidad social de la provincia de Castellón.

Mediterráneo

Estos dorsales solidarios, estarán disponibles tras el sorteo del 12 de diciembre del 2025 en las webs de la Asociación Contra la Leucemia de Castellón (Asolecas) y la Asociación Conquistando Escalones, con las que se colabora en esta edición 2026. La gestión de estos dorsales depende exclusivamente de ambas asociaciones y ofrecen acceso garantizado a la carrera incluso cuando las inscripciones ya estén completas.

La Asociación Contra la Leucemia de Castellón (Asolecas) trabaja para mejorar la calidad de vida de pacientes con leucemia y otras enfermedades hematológicas y de sus familias, ofreciendo apoyo psicológico, social y material durante el tratamiento, además de promover la donación de médula ósea.

y de sus familias, ofreciendo apoyo psicológico, social y material durante el tratamiento, además de promover la donación de médula ósea. La Asociación Conquistando Escalones agrupa a personas afectadas por distrofia muscular LGMDD2, una enfermedad rara y degenerativa que ofrece una protección natural frente al VIH. Este año han lanzado la campaña 10 años, 10 escalones, destinada a financiar investigaciones que mejoren la vida de los pacientes.

Deporte, territorio y solidaridad

Con estas acciones, Penyagolosa Trails continúa consolidándose como un evento que trasciende la competición y se convierte en un motor de solidaridad.

Cada kilómetro recorrido por sus participantes se traduce en apoyo a causas sociales, reforzando la identidad del evento como altavoz de la solidaridad en la provincia.

Las preinscripciones para Penyagolosa Trails 2026 permanecerán abiertas hasta el próximo 8 de diciembre y pueden realizarse desde la web oficial del evento (pincha aquí).