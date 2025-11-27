El resumen de fútbol veteranos | Los tres líderes pinchan en una jornada ‘fría’

Un fin de semana frío en la provincia deparó en el grupo 1 la victoria de L’Alcora-Asitec en la Vall d´Uixó, la remontada con goleada del Castellón-San Pedro sobre el Onda y la sorpresa que corrió a cargo del Fomento Montlyg consiguió frenar al líder Moncofa que llevaba ocho victorias seguidas.

En el segundo grupo, sobresalen las goleadas a domicilio del Rodeo Fore-Ut y del Moró, el triunfo del Benicasim ante el Alcalà-Bar Gales y el inesperado empate del colista Pizzería L’Etrusco ante el líder Armelles CMG.

Y en el tercero ganaron los cuatro equipos favoritos, una victoria a domicilio la del Borriol-Magnanimvs frente al Rayo de Castellón y la goleada del Arrincadeira ante el San Lorenzo. El Oropesa (líder) y el Maradona (tercero) hicieron tablas, lo que aprieta la clasificación, al igual que Les Alqueries y el Vila d´Onda en la parte baja.

Primer grupo

En el Javier Marquina, el Castellón-San Pedro remontó en la segunda parte ante el Onda un encuentro que se le había puesto cuesta arriba (0-2): los goles de Iñaqui Calvo y Antonio Sol en 12 minutos dejaron descolocados a los albinegros; aun así, Raúl Muñoz consiguió un gol antes del descanso. En el segundo tiempo, el Castellón-San Pedro le dio la vuelta al marcador hasta el 6-3.

El Moncofa se dejó sus primeros puntos ante el Fomento Montlyg. Adelantó Vicente Requesens a los visitantes y, a falta de ocho minutos, empató Chuso Bort para evitar la derrota (1-1). Buen arbitraje de Viorel Tira.

En el José Mangriñán, L’Alcora resolvió por 0-2, con dos dianas de cabeza de Dani Plaza; mientras que el Huracán Burriana y el Emat Displays-Villarreal no se jugó por indisposición del árbitro.

Segundo grupo

El Armelles CMG no pudo pasar del empate ante el Pizzería L´Etrusco (2-2). Ignacio Martín y Cristian García anotaron para los colegiales; y Ángel Rubio y Sergio Gomes para los restauradores. Por su parte, el Rodeo Fore-Ut goleó al Casa Marina-Bañohogar por 1-4.

En el Torre San Vicente, el Benicasim se impuso por 2-1 al Alcalà-Bar Gales, en un encuentro serio, competido y jugado con deportividad. Juan Real y José Ortega marcaron para los locales; y Borislaw Ivanov para los visitantes.

En el Miquel Soler (ya de noche), y con arbitraje de Suárez Román que estuvo bien, el Moró dio buena cuenta de Les Palmes de Castelló, al que se le helaron las ideas: 2-5 para los de l’Alcalatén.

Tercer grupo

En el Municipal de les Alqueries se enfrentaron el Alqueries y el Vila d’Onda, en un duelo que terminó en empate a tres. Marcaron Santi Rubert (2) y Ricardo Cuartero para los locales; y Jorge Forés (2) y Draguescu para el Vila d´Onda.

El Maradona visitó Orpesa con la intención de acercarse en la zona noble, pero los gualdinegros impusieron su ley en la primera parte con el doblete de Carlos Taulé. Lejos de rendirse, los goles de Jorge Campero y Lisandro Ferreyra permitieron al equipo de la capital de la Plana igualar.

Además, el Arrincadeira-Serret venció al San Lorenzo con autoridad: 5-1, con goles de Erik, Pedro, Alberto y Rafa (2); y Antonio Martín lo hizo para el San Lorenzo.

Por último, el Borriol-Magnanimvs se impuso al Rayo de Castellón con un hat-trick de un Cristian Soto que continúa en un excelente momento de forma.