Más de 150 tenistas serán premiados en la Gala del tenis de Castellón

Cuenta atrás. La próxima semana se celebrará una nueva edición de la esperada Gala del tenis. La cita será el martes 2 de diciembre, y en ella el tenis y el deporte provincial se reunirán en el Paraninfo de la UJI para poner el broche final al Circuito de Aficionados y al Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2025. Más de 150 jugadores y jugadoras participantes de ambos circuitos recibirán sus trofeos y premios.

El evento reunirá a tenistas de toda la provincia acompañados de familiares, técnicos y presidentes de clubs de tenis provinciales, representantes de clubs deportivos de otras modalidades, deportistas de élite de diferentes disciplinas, colaboradores, federaciones e instituciones. El Paraninfo se llenará al completo para acompañar al tenis provincial en esta gran noche en la que, además, habrá sorpresas para todos los asistentes.

Premios y homenajes

A lo largo de la gala, se entregarán muchos premios, como vales en material de la marca deportiva Joma canjeables en la tienda Joma de Castellón. Y también todos los niños asistentes participarán en sorteos de regalos.

Además, no faltarán los homenajes (entre ellos a Álex Corretja, por toda su carrera profesional en el mundo del tenis y su influencia como jugador, entrenador y ahora comentarista).

Actuación estelar

Tampoco faltará a la cita el mejor mago de la historia, campeón del mundo de magia, el Yunke, que dejará sin palabras a los asistentes. Niños y mayores disfrutarán de un espectáculo único en el Paraninfo.

El mago Yunke, campeón del mundo, durante una actuación. / Tenis Drive Academy

Los primeros clasificados

Pero sin duda, los mayores protagonistas de la noche serán los primeros clasificados del Circuito Provincial de Tenis, que recogerán sus merecidos premios.

En concreto, los campeones del 2025 son Marcos Omella (benjamín masculino), Marina Reverté (benjamín femenino), Aaron Vetokhim (alevín masculino), Valeria Benages (alevín femenino), Pablo Torres (infantil masculino), María García (infantil femenino), Marcos Navarro (cadete masculino), Paula Gabalda (cadete femenino), Víctor Velasco (absoluto masculino) y Elena Llauradó (absoluto femenino).

Más distinciones

Y no solo los campeones, sino los 10 primeros clasificados de cada categoría recibirán en la Gala sus merecidos premios, y también lo harán los primeros clasificados del torneo de Tiebreaks y del Circuito de Aficionados.

Esta semana, pádel

Cabe recordar que las instalaciones de La Plana Sport Castellón acogen esta semana un torneo internacional de pádel del calendario de la FIP, que reúne en Castellón a más de 200 jugadores y jugadoras nacionales e internacionales de 1ª categoría. Paralelamente, también se disputa un Open de Pádel del circuito bronce de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana.