Tod@s los premiad@s de Castellón Capital del Deporte

Llegó el día. La 32ª edición de los Premios Castellón Capital del Deporte es la cita de la jornada no solo para el mundo del deporte de la capital de la Plana, sino para toda la sociedad. La cita es este jueves a partir de las 19.00 horas, en el Teatro Principal.

Los galardones, ya plenamente consolidados dentro del calendario deportivo de la ciudad, vuelven a reconocer el talento, la dedicación y los valores de deportistas, empresas e instituciones.

Este año, el evento incorpora dos novedades destacadas: el traslado de la gala al emblemático recinto y la creación de cuatro Premios Castellón Capital del Deporte, que ponen el foco en iniciativas cuyo impacto va más allá de la propia competición.

El Teatro Principal es un escenario de referencia en la ciudad, reuniendo a deportistas, entidades, familias y aficionados en una celebración que reafirma a Castellón como referente deportivo.

En total se concederán 55 reconocimientos dirigidos tanto a jóvenes promesas como a deportistas ya consagrados, así como a instituciones y empresas que trabajan por el crecimiento del deporte en la provincia.

Los 40 premios destinados a jóvenes talentos abarcan 21 modalidades deportivas y distinguen a 20 deportistas masculinos y 20 femeninas, todos ellos ejemplos de constancia y dedicación.

A ello se suman los Premios Castellón Capital del Deporte, que distinguirán a ocho deportistas absolutos, destacando su labor, su compromiso y su contribución al deporte castellonense. Cada uno de estos reconocimientos estará asociado a un valor esencial del deporte -como la superación, la perseverancia o el compañerismo-, lo que refleja la esencia del esfuerzo y la entrega de los premiados. Entre ellos, el ya laureado golfista Josele Ballester (además, embajador de la gala), la jugadora de balonmano Lucía Prades, el jugador de pádel Juanlu Esbrí...

En cuanto a las distinciones especiales, a el Periódico Mediterráneo, por su «apoyo constante a la difusión del deporte local».

