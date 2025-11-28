El 10K de Castelló contará con el apoyo de Facsa por décimo año consecutivo
La prueba se celebra el 22 de febrero y aspira a superar los cuatro mil participantes
La 13ª edición del 10K Facsa Castelló se celebrará el domingo 22 de febrero y contará de nuevo con el respaldo de Facsa, la empresa de Nealis, antes Grupo Gimeno, especializada en la gestión del ciclo integral del agua. Esta nueva edición pretende alcanzar y superar los 4.000 participantes.
La velocidad del circuito ha permitido a la 10K Facsa Castelló situarse en los primeros puestos del ranking mundial que elabora World Athletics, el órgano de gobierno del atletismo internacional. En el ranking femenino ocupa el cuarto puesto, mientras que en el masculino ocupa el sexto, junto a las carreras más prestigiosas y reconocidas del mundo.
Por ello, la 10K Facsa Castelló se percibe como una carrera rápida y cómoda, perfecta para los corredores y corredoras que buscan hacer buenas marcas. Además, se caracteriza por el buen trato a las personas participantes y el ambiente festivo que se respira en las calles de la ciudad.
Facsa, que da nombre a la competición, ha estado presente en cada paso del crecimiento de la prueba, impulsando su consolidación y el aumento de la participación. Este apoyo refleja la voluntad de la compañía de seguir promoviendo el deporte como fuente de salud y bienestar.
La organización
Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló están organizadas por el Club d'Atletisme Running Castelló y en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló. Para más información e inscripciones: www.maratonbpcastellon.com
