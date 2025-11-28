Copa de las Regiones de la UEFA | La selección valenciana se estrena con empate ante Catalunya (0-0)

La selección amateur de la Comunitat Valenciana empató sin goles contra la de Catalunya en la jornada inaugural de la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA, disputado este viernes en la Ciutat Esportiva Damm (Barcelona). Un tiempo para cada selección, siendo la segunda para los anfitriones, aunque en el minuto 93 el colegiado invalidó un gol por presunto fuera de juego a remate del mediocentro del Vall de Uxó, Amine Bouhou.

El primer tiempo acabó tal y como comenzó, con el 0-0 y con muy pocas ocasiones de gol. Una por equipo. El combinado valenciano de Andrés Palop tuvo más control del partido y de balón. En el once titular destacó la presencia de Carlos Panadés y Víctor Juliá (Soneja), así como de Víctor Pacheco (Vall de Uxó).

En el minuto 17 llegó la acción más peligrosa para los valencianos con un a buena llegada de Pedro Sempere (Ontinyent) que salvó Ricki Calamardo enviando a saque de esquina. Y lo mejor de Catalunya fue un remate de Guillem Portas (min. 31), pero su remate se perdió por encima del larguero. Y en el minuto 42 Víctor Juliá estrelló el balón en el larguero. Se llegó al descanso con el 0-0.

Segunda parte

En estos segundos 45 minutos las tornas cambiaron y Catalunya estuvo más fresca, cogió el control del partido, llegaba con bastante frecuencia, pero a la vez con escasa claridad en los metros finales. Pablo Coronado salvó en dos ocasiones el gol de la selección anfitriona.

En este segundo tiempo saltaron al terreno de juego otros jugadores representantes del fútbol castellonense: Fran García (Soneja) y Amine (Vall de Uxó). En el último segundo se le anuló un gol a Amine que pudo haber significado en 0-1.

El próximo partido

La selección valenciana cerrará este sábado su participación en la primera fase enfrentándose a la selección de la Comunidad de Madrid, a partir de las 11.30 horas, también en la Ciutat Esportiva Damm, en Barcelona.

Ficha técnica:

-0- Comunitat Valenciana: Pablo Coronado; Rosquin, Wanjala, Andújar, Panadés, Víctor Juliá. Osoro (Amine, min. 75), Pedro Sempere, Aitor, Álex Blanco (Dani Martínez, min. 75) y Pacheco.

-0- Catalunya: Albert Alfonso; Murcia, Gallardo (Canteras, min. 62), Calamardo, Raúl Ferrer, Escarrabill, Salamanca (Omar, min. 46), Guillem Porta, Roger, Jan González (Adrià López, min. 46) y Marc Roquet.

Árbitro: Enric Bureu Méndez (Barcelona). Amonestó a los locales Salamanca y Xavi Murcia; y al visitante David Martínez.

Campo: Ciutat Esportiva Damm, Barcelona. 150 espectadores.