Élite Cementos y el Club de Rugby Castelló unen los caminos por una bonita causa

Élite Cementos y el Club de Rugby Castelló unen sus caminos por una bonita causa.

Así, han informado de que "en Élite Cementos creemos en la importancia de construir no solo infraestructuras sólidas, sino también un futuro más inclusivo y equitativo". "Por eso, es un honor para nosotros apoyar al Club de Rugby Castelló en su proyecto de rugby Inclusivo", añaden.

"Para la temporada 2025/2026, nuestra colaboración se enfoca en becar a tres niños y niñas menores de 12 años que enfrentan desafíos como autismo, TDAH, TDA y dificultades en el habla y el lenguaje", explican. "Estas becas cubrirán los gastos de material deportivo y seguro médico, brindando la oportunidad de disfrutar de un deporte que promueve la igualdad, el respeto y el trabajo en equipo", subrayan.

Trayectoria

"El Club de Rugby Castelló ha sido un referente en la creación de espacios inclusivos, donde el rugby actúa como una herramienta para la integración social", han puntualizado. "Gracias a este acuerdo, Élite Cementos reafirma su compromiso con los valores de solidaridad, inclusión y superación", han recalcado.

"Como el cemento que da solidez a cada construcción, el apoyo de Élite Cementos refuerza una base firme sobre la que todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades, puedan crecer, aprender y superar retos", han ligado.

"Firmeza, resistencia, trabajo en equipo y compromiso con la comunidad son los valores que compartimos; y, juntos, demostramos que la verdadera fuerza surge de la unión", han insistido.

"Gracias a todos los que hacen posible esta iniciativa. ¡Sigamos construyendo un futuro más inclusivo y lleno de oportunidades!", han concluido.