En Directo
Fútbol
La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España
Sonia Bermúdez ha apostado por dar continuidad a su primera lista, aunque con la novedad importante de la delantera Edna Imade
Toni Munar
La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.
El conjunto español, que al mismo tiempo es vigente campeón del mundo y subcampeón continental además de liderar el ránking FIFA, intentará de esta manera cimentar su posición hegemónica en mitad de un proceso de adaptación a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que llegó al cargo como relevo de Montse Tomé en septiembre pasado.
El escenario de la ida de la final de la Nations League ya está preparada. Así luce el Fritz Walter Stadion. Hay que recordar que la vuelta será el 2 de diciembre en el Metropolitano.
¡Buenas tardes!
¡Hoooola a todos! España puede dar el primer paso esta noche para conseguir otro título. La selección femenina se enfrentará a Alemania en la final de la UEFA Nations League y a partir de las 20.30h se jugará la ida en Kaiserslautern
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- Jorge Lengua (Llavor), la nueva estrella Michelin de Castellón: 'Todo comenzó con una cocina que me trajeron los Reyes Magos
- Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán
- La sanción de la RFEF a Roig Negueroles tras dirigirse a José Luis Mancilla en el Villarreal-Mallorca
- Castelló abre la puerta a la legalización de 2.262 viviendas en la Marjaleria