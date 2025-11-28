Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Automovilismo

McLaren lidera los únicos libres en Qatar, con Alonso y Sainz como alternativa

Oscar Piastri ha sido el más rápido en Libres 1 del GP de Qatar y ha dejado a solo 58 milésimas a su compañero Lando Norri. Tras los McLaren se han situado los dos españoles, Hadjar y Verstappen, sexto a casi seis décimas. Esta tarde, primera prueba de fuego en la 'qualy' sprint

Oscar Piastri, el más rápido en Losail para empezar

Oscar Piastri, el más rápido en Losail para empezar / Altaf Qadri/AP

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Oscar Piastri (McLaren) ha liderado la primera toma de contacto con el asfalto de Losail y ha marcado el mejor tiempo (1.20.924) en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar, penúltimo de la temporada y el último de los seis en formato sprint este año.

Su compañero Lando Norris, líder del Mundial y principal candidato al título, se ha quedado cerca, a 58 milésimas. Tras los dos McLaren se han situado los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, con Verstappen en sexta posición para emperar, a casi 6 décimas del tiempo de Piastri.

No hay que olvidar que este gran premio viene marcado por la obligatoriedad de efectuar un mínimo de dos paradas el domingo, por lo que los equipos han querido probar más de lo habitual, durante muchos minutos, los neumáticos duros, con George Russell como el más rápido.

Ha habido que esperar hasta los últimos instantes de la sesión para que todos empezaran a buscar vuelta con blandos. En estas condiciones no han destacado ni los Mercedes, ni mucho menos los Ferrari, que siguen en crisis.

Alonso y Sainz se han encaramado al frente de la tabla provisional en su primer asalto con blandos y Lando Norris, que había empezado rodando al fondo del pelotón y con muchos problemas para encontrar velocidad con el duro, se ha sacado de la manga una vuelta en 1.20.928, rebajando en medio segundo el mejor tiempo hasta ese momento, que era del asturiano.

Piastri ha escalado a la segunda plaza, pero se ha quedado a tres décimas en su primer intento. En el siguiente, el australiano ha mejorado a su compañero (1.20.924), aunque con máxima igualdad entre los dos pilotos ‘papaya’.

Alonso y Sainz han terminado en una esperanzadora tercera y cuarta posición, con Hadjar completando el top cinco y Verstappen, que no se ha exprimido a fondo, sexto. Tras esta sesión ya no hay más test. Esta tarde (18.30 horas) ya habrá 'fuego real' con la última 'qualy' sprint de la temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
  2. La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
  3. Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
  4. La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
  5. Jorge Lengua (Llavor), la nueva estrella Michelin de Castellón: 'Todo comenzó con una cocina que me trajeron los Reyes Magos
  6. La sanción de la RFEF a Roig Negueroles tras dirigirse a José Luis Mancilla en el Villarreal-Mallorca
  7. Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán
  8. Castelló abre la puerta a la legalización de 2.262 viviendas en la Marjaleria

Fedetcas promueve territorios rurales y pesqueros innovadores y sostenibles

Fedetcas promueve territorios rurales y pesqueros innovadores y sostenibles

Villarreal | El discurso de Marcelino, entre Dortmund y Anoeta: «No hay que dudar de nosotros»

Villarreal | El discurso de Marcelino, entre Dortmund y Anoeta: «No hay que dudar de nosotros»

Pradas descarta volver a declarar a la espera de nuevas diligencias: "Conté toda la verdad"

Pradas descarta volver a declarar a la espera de nuevas diligencias: "Conté toda la verdad"

GeForce NOW añade siete nuevos juegos y recompensas para Battlefield 6

GeForce NOW añade siete nuevos juegos y recompensas para Battlefield 6

El Puerto se suma con más ocio familiar a la Navidad de Castelló y el Grau

El Puerto se suma con más ocio familiar a la Navidad de Castelló y el Grau

El CD Castellón, el equipo más perjudicado por el VAR

El CD Castellón, el equipo más perjudicado por el VAR

El PP acusa a Compromís de "sacrificar" la ampliación del centro de día de Borriol

El PP acusa a Compromís de "sacrificar" la ampliación del centro de día de Borriol

Nueva campaña en apoyo a la hostelería afectada por la dana: 'Tenemos una comida pendiente'

Tracking Pixel Contents