Así está el Open de Pádel BMW Maberauto en La Plana Sport Castellón
Las instalaciones del camino de la Donación, escenario de dos atractivos torneos
Durante el fin de semana se disputarán, en La Plana Sport Castellón, las últimas y decisivas jornadas de los dos torneos de pádel que se están celebrando en las instalaciones.
Uno de ellos, el Open de Pádel del circuito bronce de la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana que ha reunido a parejas de diferentes categorías tanto masculinas, como femeninas y mixtas.
Y el otro, un torneo internacional de pádel del calendario de la FIP que ha reunido en Castellón, desde el miércoles, a más de 200 jugadores y jugadoras nacionales e internacionales de la primera categoría masculina y femenina, en el que están en juego importantes premios en metálico (7.000 euros), además de puntos del ránking internacional.
Ambos torneos se están celebrando paralelamente y han creado un gran ambiente en La Plana Sport Castellón, no solo con jugadores, técnicos y acompañantes, sino también con muchos aficionados al pádel que siguen la competición en directo día a día.
Cuadro final del FIP, en marcha desde este viernes por la tarde
Esta tarde ha arrancado el cuadro final del torneo FIP, tras la fase previa disputada desde miércoles hasta este mismo viernes por la mañana.
Las cuatro parejas que han conseguido su plaza en el cuadro final han sido:
• IZAN VIOLERO / BAUTISTA ROMERO
• HUGO GIRONA / PEDRO GONZÁLEZ
• AGUSTÍN DE MIGUEL / MARTÍN MARTÍNEZ
• PABLO GONZÁLEZ / JAVIER BELOQUI
No quiso perderse el ambiente el diputado provincial de Deportes, Iván Sánchez, quien ha estado la tarde de este viernes en La Plana Sport Castellón.
También durante la mañana de este sábado visitará la instalación Maica Hurtado, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón; y podrá ver en directo algunas de las semifinales.
Las finales de ambos torneos, para el domingo
El domingo terminará la competición, con partidos finales por la mañana del Open de Pádel bronce y finales del FIP por la tarde.
Nos espera un día de muy buen pádel y La Plana Sport Castellón abre sus puertas a todas las personas que quieran vivir en directo estas eliminatorias y acompañar a los jugadores/as en la posterior entrega de trofeos.
La jornada final del FIP será retransmitida en directo por streaming, para que todos los aficionados que no acudan a en La Plana Sport Castellón, puedan igualmente disfrutar de los partidos y del ambiente que, sin duda, reinará en la instalación.
