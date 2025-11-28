El Servigroup Peñíscola afronta el partido más complicado de la temporada

El Servigroup Peñíscola afronta este viernes, 28 de noviembre del 2025, en el Juan Vizcarro un partido trascendental para no quedarse en la zona baja de la clasificación.

Disputará los tres puntos de la jornada 12ª de Primera División contra el Industrias Santa Coloma en un enfrentamiento directo en el que necesita ganar para no quedarse descolgado en la parte de atrás de la tabla.

Con inicio a las 20.45 horas, este duelo se presenta casi como el partido más importante jugado hasta el momento para el equipo peñiscolano. Lleva unas jornadas en el puesto 14º (nueve puntos) marcando la salvación; y se mide a un Industrias que es 13º (11 puntos). Para los dos, conseguir los tres puntos es importantísimo para escapar de los dos equipos que se encuentran en el descenso y dejar atrás a un adversario directo.

Bajas sensibles

Seguramente, para el Peñíscola sean incluso más importante ganar. Si pierde, el Industrias ya se separaría en cinco puntos. El empate tampoco servirá de mucho a los de Santi Valladares, que tiene varias bajas por lesión. A las de Diego Quintela, Diego Sancho y Carles Saladié, se une Nico Rosental después de la entrada recibida por Joao Victor en el último partido contra el Barça.

Ambos equipos afrontan esta cita con números muy parejos. Los dos han ganado tres partidos, aunque el Industrias ha conseguido empatar otros dos y el Peñíscola, ninguno.

En cuanto a goles, los colomenses han sumado 31 a favor y 43 en contra; y los peñiscolanos, 30 y 41 (respectivamente). Todo ello hace indicar un duelo de tremenda igualdad.

Mal día, buena medida

El club del Baix Maestrat quiere arroparse de su afición para este partido y pretende contar con el máximo número de seguidores en las gradas, pese a jugar en un día y horario poco habituales. A lo largo de la semana ha premiado a sus abonados con una entrada adicional gratuita.