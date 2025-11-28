El Servigroup Peñíscola golea a Industrias para conseguir una importante victoria (7-3)

El Servigroup Peñíscola ganó cuando más lo necesitaba, goleando 7-3 a Industrias Santa Coloma en el pabellón Juan Vizcarro. Los hombres de Santi Valladares hicieron un partido muy completo y lo resolvieron con autoridad para conseguir tres puntos vitales. Adelantan a Industrias en la clasificación e igualan a puntos (12) con Osasuna Magna.

Tardó poco más de un minuto el Peñíscola en empezar con buen pie. Juanqui marcó el 1-0 controlando con el pecho el balón, dejándolo caer mientras se giraba, y golpeándolo a gol antes de que tocase el suelo. La insistencia ofensiva siguió y Juanico remató al poste. El 2-0 llegaba en el minuto 6 con un golazo de Pablo Muñoz finalizando acción tras recortar y fintar varios adversarios.

Industrias trató de reaccionar, pero el peligro seguía siendo local. En el ecuador del primer tiempo llegó el 3-0 en una triangulación a la contra entre Pablo Muñoz, Juanico y Plaza que acabó este último.

Más goles

La estrategia iba a dar el cuarto gol al Peñíscola. En un saque de banda Elías pasó a Cristian, que pisó la pelota dejándola en la frontal del área, donde el argentino Lucas Flores pegó duro al interior de la portería. Matheus estuvo a punto de conseguir el quinto en un remate franco.

Marc Tolrà recortó distancias al inicio de segunda mitad. Pablo Muñoz sumó el quinto gol del Peñíscola en otra jugada buscando el centro y sacando el disparo tras hacerse hueco (min.26).

El equipo catalán tenía más posesión incorporando al ataque a su portero; y a ocho minutos del final sacó a Ramos de portero-jugador. Puchy chutó al poste y Tolrà volvió a encontrar portería con un disparo por el centro que cogió a todo el mundo descolocado (5-2).

Pablo Muñoz y Víctor Pérez pusieron la guinda a la victoria con dos goles más para los locales. De nuevo Tolrà marcó en el último minuto, de penalti.

FICHA TÉCNICA:

-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Plaza, Lucas Rocha, Elías y Juanqui. También jugaron: Pablo Muñoz, Juanico, Araya, Matheus, Víctor Pérez, Flores, Cristian, Gio

-INDUSTRIAS SANTA COLOMA: Frezzato, Corso, Tolrà, Kokoro y Leandrinho. También jugaron: Puchy, Uri Santos, Víctor Ramos, Aniol, Nil Closas, Ferreyra

-ÁRBITROS: Carlos Enrique Bustos y Manuel Jesús Barrilero (Andalucía). Tarjeta amarilla: Ferreyra (15’), Tolrà (18’), Cristian (20’), Leandrinho (36’), Juanqui (39’)

-GOLES: 1-0 Min.2: Juanqui; 2-0 Min.6: Pablo Muñoz; 3-0 Min.10: Plaza; 4-0 Min.15: Flores; 4-1 Min.23: Tolrà; 5-1 Min.26: Pablo Muñoz; 5-2 Min.35: Tolrà; 6-2 Min.37: Pablo Muñoz; 7-2 Min.39: Víctor Pérez; 7-3 Min.40: Tolrà (p.)

-PISTA: Juan Vizcarro

-PÚBLICO: 500 espectadores